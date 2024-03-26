«Грозят отрезать уши». Ева Меркачева заявила об угрозах адвокатам обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Адвокаты по назначению, защищающие обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», получают угрозы, сообщила 26 марта в своем тг-канале член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева. По ее словам, от защитников требуют отказаться от участия в процессе.
«В противном случае грозят "отрезать уши" и расправиться другими жуткими способами с ними и их семьями. Ситуация настолько серьезная, что требует вмешательства правоохранителей», — пишет Меркачева. И напоминает, что адвокаты не должны идентифицироваться с их клиентами.
Меркачева также считает, что чудовищный теракт в «Крокусе» для общества — еще и тест на правовую культуру.
Вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла трагедия. Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание концертного зала и расстреливали людей в упор. В результате теракта погибли более 130 человек.
26 марта уточненную версию списка погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» опубликовало МЧС России. На 20:00 мск вторника в перечне 120 фамилий. Ровно сутки назад имен было 95. Список и дальше будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований, уточняет чрезвычайное ведомство.