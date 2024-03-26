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    В Нижнем Тагиле танк врезался в легковушку, которая ехала на красный

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    В Нижнем Тагиле Свердловской области 26 марта произошло необычное ДТП. Там столкнулись танк и легковушка. Как сообщает портал Е1.RU, водитель легкового авто хотел проскочить на красный свет. Авария произошла на перекрестке трассы и танковой дороги.

    Инцидент Нижний Тагил • Новости

    «Танк Уралвагонзавода двигался по специальному проезду в сторону испытательного полигона на разрешающий сигнал светофора», — сообщили E1.ru в пресс-службе оборонного предприятия.

    Судя по кадрам, которые публикует VK-сообщество «Инцидент Нижний Тагил», водитель легковушки пытался избежать столкновения, однако предотвратить ДТП не удалось. Левая сторона машины сильно пострадала, о состоянии водителя пока ничего не известно.

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