Лукашенко: любая провокация должна пресекаться военным путем. В Белоруссии идет проверка боевой готовности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил открывать огонь на поражение в случае нарушения государственной границы. Об этом 26 марта сообщает Белорусское телеграфное агентство.



В армии Белоруссии идет проверка боевой готовности. Лукашенко лично приехал в Ошмянский район, чтобы посмотреть, как идут мероприятия по усилению участка границы, патрулированию и другим аспектам.



«Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путем. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы — на поражение», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

