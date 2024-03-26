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    Лукашенко: любая провокация должна пресекаться военным путем. В Белоруссии идет проверка боевой готовности

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил открывать огонь на поражение в случае нарушения государственной границы. Об этом 26 марта сообщает Белорусское телеграфное агентство.

    В армии Белоруссии идет проверка боевой готовности. Лукашенко лично приехал в Ошмянский район, чтобы посмотреть, как идут мероприятия по усилению участка границы, патрулированию и другим аспектам.

    «Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путем. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы — на поражение», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

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    Александр ЛукашенкоБелоруссия
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