«Уже травит анекдоты». Известная в «ТикТоке» блокадница Нина Сахарнова перенесла операцию в 102 года

Блокадница Нина Георгиевна Сахарнова, ставшая звездой «ТикТока», успешно перенесла операцию в 102 года. Причиной срочного хирургического вмешательства стало неудачное падение. Сейчас родственники ждут встречи с ней.

Как рассказала в беседе с «Фонтанкой» во вторник, 26 марта, внучка пенсионерки Вероника, Нина Георгиевна живет в квартире одна, утром в субботу она позвонила родным и сообщила, что упала. «Это произошло еще в пятницу — она упала вечером, но доползти до телефона смогла не сразу. Только к 5 часам утра она связалась со мной. Мы сразу приехали и вызвали скорую, дальше — в палату», — сообщила Вероника.

Женщину доставили в Елизаветинскую больницу. Рентген показал перелом кости бедра. В понедельник врачи провели операцию под местной анестезией. «Медики предупредили, что операции в таком возрасте могут быть опасны. Но все прошло по плану, нам сказали, что она пришла в сознание еще вчера, разговаривала с врачами, травила анекдоты. Сейчас ждем звонка из больницы, чтобы съездить ее навестить», — добавила внучка Нины Георгиевны.

По словам Вероники, говорить о том, продолжит ли Нина Георгиевна снимать вместе с ней видео, пока рано, ведь впереди — реабилитация. «Ей в радость это делать, снимать видео, поговорить. Мне кажется, это, наоборот, отдушина для пожилых людей, отвлекает от других забот. Но пока надо дождаться выписки», — заключила внучка.