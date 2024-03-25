Мать и дочь уехали с отмененных из-за теракта в «Крокусе» соревнований и погибли в ДТП

Фото: Директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский / Telegram Поделиться Поделиться





Трое погибли и еще 13 человек пострадали в страшном ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе. Среди погибших — юная спортсменка и ее мать, которые возвращались из Петербурга с отмененных из-за теракта «Крокус Сити Холле» соревнований.



В Петербург мать и дочь приехали 21 марта, пишет 25 марта 89.RU. 9-летняя девочка была членом чирданс-команды «Лисички» и собиралась была участвовать в соревнованиях по чирлидингу «Северная пальмира». Они должны были стартовать 23 марта, однако в связи с терактом в Подмосковье мероприятие отменили.

Взрослые и дети разъехались домой. Рано утром юная спортсменка с мамой прилетели в Сургут и поехали на машине в Когалым. Ехать было 2,5 часа. Но в шесть утра их Chevrolet Niva столкнулся с рейсовым автобусом ГАЗель Next. 53-летний водитель водитель и обе пассажирки «Нивы» погибли на месте. В автобусе пострадали 13 человек, больше всех досталось 51-летнему водителю, принявшему на себя основной удар — мужчина в реанимации.

Предварительной причиной называлось то, что водитель «Нивы» мог уснуть за рулем и выехать на встречную полосу. «Мы не знаем, что это была за машина, на которой они ехали. Но водитель — не родственник погибших, возможно, они наняли его, чтобы добраться из аэропорта до дома», — рассказала изданию тренер девочки Татьяна Белокрылова.

Напомним, вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» четверо мужчин с автоматами ворвались в здание и стали расстреливать людей. Произошло это прямо перед концертом группы «Пикник», на который пришли тысячи зрителей. В результате погибли 137 человек, 182 человека ранены. После трагедии в Петербурге, как и во многих городах России, были отменены увеселительные мероприятия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Подозреваемых задержали утром 23 марта. По версии ФСБ, к теракту причастны 11 человек. Четверых подозреваемых арестовали.