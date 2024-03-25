Бастрыкин поручил следствию проверить, как работала система оповещения и эвакуации в «Крокусе»

Отчет следственной группы о расследовании уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» заслушал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ведомства. Также с докладами выступили руководители Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра СК России.

Главе СК доложили о том, какие мероприятия проводятся в соответствии с планом расследования дела. С обвиняемыми продолжаются следственные действия, чтобы получить информацию о подготовке и совершении теракта, а также установить соучастников и организаторов. По изъятым вещественным доказательствам назначены и проводятся сложные криминалистические судебные экспертизы.

