Бастрыкин поручил следствию проверить, как работала система оповещения и эвакуации в «Крокусе»

Отчет следственной группы о расследовании уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» заслушал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ведомства. Также с докладами выступили руководители Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра СК России.
Главе СК доложили о том, какие мероприятия проводятся в соответствии с планом расследования дела. С обвиняемыми продолжаются следственные действия, чтобы получить информацию о подготовке и совершении теракта, а также установить соучастников и организаторов. По изъятым вещественным доказательствам назначены и проводятся сложные криминалистические судебные экспертизы.
Следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников «Крокус сити холла», а также детально проанализировать, как работала система оповещения и была ли у людей возможность покинуть здание через эвакуационные выходы.
Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске четверо вооруженных мужчин ворвались в здание Crocus City Hall, где вот-вот должен был начаться концерт группы «Пикник», и начали расстреливать людей, а затем устроили пожар. По последним данным МЧС, в теракте погибли 137 человек, еще 182 человека пострадали. О том, как это было, читайте в рассказах очевидцев.
Нападавшие скрылись. Подозреваемых задержали утром 23 марта. По данным ФСБ, за терактом стоят 11 человек. Четверых, в которых подозревают непосредственных исполнителей, поместили под арест. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. На месте трагедии до сих пор разбирают завалы.