«Как в фильмах про зомби они начали дергать ручки машин». Гости «Крокуса» рассказывают, как видели террористов в паре метров и спаслись через парковку

Издание MSK1.RU продолжает собирать рассказы выживших в теракте в Crocus City Hall. Многих людей вывезли оттуда очевидцы на машинах, стоявшие в тот момент на парковке. Приводим две похожие истории людей, которые были от террористов в паре метров.

36-летний Юрий приехал в «Крокус» на такси примерно в 19:55, зашел в главный вход и услышал хлопки, но сначала подумал, что фейерверк в честь концерта. «Поворачиваю направо голову, а он [террорист] стоит в метре с автоматом, в камуфляже. Он стреляет — искры летят, стекла падают», — рассказывает Юрий. Он побежал внутрь здания — к эскалатору, ведущему на подземную парковку, и не заметил, что ступени едут не в ту сторону. «Я побежал против движения, упал, повредил ногу, головой ударился. Выбежал на парковку: там стояли мужчина и женщина. Я говорю: «Вы на машине? Там наверху стреляют!». Мы прыгнули в машину и сразу уехали», — вспоминает Юрий.



По его словам, люди, попадавшие на парковку, были в панике, без верхней одежды, они подбегали к автомобилям и умоляли забрать их. «Они ручки машины чуть ли не отрывали, кричали: «Помогите! Вывезите нас отсюда!»». Многие, как и сам Юрий, высаживались у станции метро «Строгино». Сейчас Юрий на больничном, у него проблема с ногой.

Жительница Подмосковья Анастасия и её молодой человек подъехали к залу в 20 часов. Она переживала, что из-за опоздания их не пустят, и торопилась. Едва переступив порог, Анастасия услышала хлопки и подумала, что это фанаты салют устроили. «Я поворачиваюсь, и в двух метрах от меня стоит террорист с автоматом», — говорит девушка. Разглядеть лицо она не успела: вместе с молодым человеком бросились бежать. В «Крокусе» они были впервые, но угадали, где ближайший выход, и рванули к эскалатору. Там уже была давка, Анастасия упала — и разбила лицо и пробила голову.



«Многие побежали в угол у входа. А я чуть-чуть до этого угла не добежала, увидела эскалатор и побежала вниз. Потом уже посмотрела видео, где людей в этом углу расстреливали, — рассказывает Анастасия.

Пара выбежала на парковку, и там их, как и многих других, подхватили люди, приехавшие в «Крокус» на машине. Анастасия помнит огромную толпу: «И как в фильмах про зомби они начали дергать ручки машин, кричать: «Пустите!». А те, кто был за рулем, сначала от испуга заблокировали двери».

Молодые люди вышли довольно далеко, у станции метро «Парк Победы» — хотели уехать подальше от места трагедии. И только тогда заметили на себе кровь «Я вся в крови бежала, кричала «Вы на машине или нет?». Люди на меня как-то недоверчиво смотрели в таком виде. На Поклонной горе мы зашли в кафе, умылись, потому что просто полностью были залиты кровью», — говорит Анастасия. Из щеки молодого человека она вытащила какой-то осколок, на её лице, по её словам, тоже останутся шрамы.



Анастасия говорит, что всю жизнь мечтала попасть на концерт «Пикника»: «Это прям была мечта. Купила билеты, немножко всплакнула даже от счастья. Подруге позвонила похвастаться. Она была очень рада за меня. И вот так я и не попала туда».

Истории других спасшихся людей читайте на «Фонтанке». Сейчас в «Крокус Сити Холле» идёт разбор завалов, МЧС показывало видео. Очищено около двух третей площади: сцена, партер и балкон. Надо убедиться, что под завалами не осталось тел.