Люди, пришедшие в «Крокус» за вещами, рассказали свои истории

Через два дня после теракта людям, находившимся в «Крокусе» в тот день, начали выдавать оставленные ими документы, личные вещи и верхнюю одежду, сообщает MSK1.RU 25 марта.

Очередь вечером 24 марта была почти в километр длиной. Люди приходили к определённому времени (первыми — те, у кого остались номерки), внутрь их запускали партиями, отодвигая железный забор. До здания провожали полицейские. Вещи были разложены на железных столах и упакованы в пластиковые пакеты. Чтобы получить их, надо было рассказать следователю, что происходило в тот вечер, и сфотографироваться.



Вместе с людьми в очереди постоял корреспондент MSK1.RU и послушал их истории. Многим до сих пор сложно поверить, что они спаслись.

Евгений пришёл на концерт с женой Еленой и 14-летней дочерью, чтобы отпраздновать день рождения. «Такой подарок для всех нас был, не только для мужа. Готовились, купили билеты хорошие в ВИП-партер на первых рядах», — рассказывает Елена. Когда начались выстрелы, она с дочкой уже сидела в зале, а супруг был у гардероба. Евгений вместе с толпой выбегал из здания через эскалаторы, а Елена с дочкой бросились на сцену. «Кто-то начал ложиться между рядами, укрываться от выстрелов. А у меня сразу была реакция, что надо уходить куда-то», — говорит женщина. Они не знали, есть ли выход со сцены, но это решение спасло их: уже после террористы перекрыли этот путь. «Мне надо было ребенка спасать. Я ее тащила, она падала, обо что-то билась», — продолжает Елена. Они побежали в «Вегас» и продолжали слышать стрельбу, в какой-то момент показалось, что террористы вошли в торговый центр. Тогда женщина с дочкой спрятались в магазине одежды. «Мне дочь говорит, что это был самый страшный момент. Когда мы укрылись в замкнутом помещении», — признаётся Елена. Евгения они нашли уже на улице, через полчаса.



Арсений с женой не торопились на концерт: в гардеробе им сказали, что выступление начнётся в 20:15–20:20. Они поужинали и шли в зал, когда услышали хлопки и крики. «Потом из-за угла народ в нашу сторону ломанулся. И мы рванули к турникетам: они были открыты. Пока бежали, жена запнулась, упала. Я повернулся, чтобы ее поднять, и увидел, что сзади было всего три человека стоячих, а за ними все уже легли, укрываясь от выстрелов», — рассказывает Арсений. Хотели подняться вверх на эскалаторах, но они ехали вниз. В это время звуки выстрелов как будто становились ближе.

«И тут возле эскалатора мы заметили в темноте проход, там то ли стекло выбили, то ли фанеру. Мы побежали туда и попали в огромный ангар, где никого не было, наверное, один из закрытых выставочных залов, — продолжает Арсений. — Уже в ангаре мы нашли запасной выход. Сломали дверь с теми, кто пробрался, и выбежали на улицу».

Почему-то они не уехали сразу домой, а сели в кафе неподалеку и оттуда наблюдали за происходящим. Сегодня они не могут объяснить то решение: «Наверное, надо было отдышаться».

