Из «Крокуса» эвакуировали более 5 тысяч человек и 100 спасли от огня и дыма

Более 5 тысяч человек были эвакуированы из концертного зала «Крокус Сити Холл» в день трагедии 22 марта. Ещё 100 человек были спасены при пожаре. Об этом 25 марта сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Крокус групп».
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Более 5 тысяч человек были эвакуированы из концертного зала «Крокус Сити Холл» в день трагедии 22 марта. Ещё 100 человек были спасены при пожаре. Об этом 25 марта сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Крокус групп».
Новость дополняется.
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