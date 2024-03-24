На здании «Крокуса» появилась проекция «Летят журавли»

На здании «Крокус Сити холла» появилась проекция «Летят журавли». Так началась акция памяти жертв теракта. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщает РИА Новости.
Название акция получила в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева «Журавли». Его имя носит концертный зал.
Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Сообщалось о 133 погибших при теракте в «Крокус Сити холле», число пострадавших увеличилось до 180.
Президент РФ Владимир Путин днем 23 марта обратился к гражданам России в связи с терактом в подмосковном «Крокусе». Полный текст обращения — здесь.