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    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    На здании «Крокуса» появилась проекция «Летят журавли»

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    На здании «Крокус Сити холла» появилась проекция «Летят журавли». Так началась акция памяти жертв теракта. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщает РИА Новости.

    Название акция получила в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева «Журавли». Его имя носит концертный зал.

    Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Сообщалось о 133 погибших при теракте в «Крокус Сити холле», число пострадавших увеличилось до 180.

    Президент РФ Владимир Путин днем 23 марта обратился к гражданам России в связи с терактом в подмосковном «Крокусе». Полный текст обращения — здесь.

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    Видео пожара в Крокус Сити ХоллеТеракт
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