Число пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 180

Минздрав Московской области в воскресенье, 24 марта, обновил список госпитализированных пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». В нем 180 фамилий.
На стационарном лечении находятся 142 человека, а на амбулаторном 38.
Президент РФ Владимир Путин днем 23 марта обратился к гражданам России в связи с терактом в подмосковном «Крокусе». Полный текст обращения — здесь.
Сообщалось о 133 погибших при теракте в «Крокус Сити холле». Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.