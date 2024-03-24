«Рядом друг был, его скосили автоматной очередью». Охранник «Крокуса» рассказал, чем он занимался во время теракта

Сотрудник службы безопасности «Крокус Сити холла» Алексей Осанушков рассказал о том, как выводил людей во время нападения террористов. Мужчина запер посетителей в одном из помещений, а затем повел толпу через подвалы на улицу.
Рассказ Осанушкова публикует РИА Новости 24 марта. Мужчина отмечает, что стоял «на первой линии» возле рамок. «У меня рядом друг был, его скосили автоматной очередью», — отметил он.
Люди начали паниковать, по словам Осанушкова, некоторые садились на пол и обхватывали голову руками. Сотрудник «Крокуса» стал выводить их в отдельное помещение. Зрители спрятались, за дверью раздавались выстрелы. Мужчины держали дверь, чтобы ее не открыли террористы, один из них вооружился топором из пожарного щитка. Затем в помещение стал проникать дым, и Осанушков принял решение выводить людей через подвалы.
«Я в "Крокусе" лет тринадцать, знаю все ходы... Я начал выводить... Там было больше ста (человек. — Прим. ред.)», — добавил он.
Ранее владелец концертного зала «Крокус Сити холл» Араз Агаларов отмечал, что на месте работали «не охранники, а контролеры». Один из них был убит, второй ранен.
Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Число пострадавших, как сообщают в Минздраве Московской области, достигло 154 человек. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.