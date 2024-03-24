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    Теракт в «Крокус Холле»

    Посольства США и европейских стран приспустили флаги в знак солидарности с россиянами

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    Посольства многих стран в Москве 24 марта приспустили флаги в знак солидарности с россиянами. Сегодняшний день в России объявлен днем траура в связи с терактом в «Крокус холле» 22 марта.

    Сегодня с жестом солидарности выступили также посольства США, Нидерландов и Австрии, обратил внимание РБК.

    «Известия» отмечают, что то же самое сделали дипломатические представительства Словакии, Швеции, Германии, Венгрии и Болгарии. Ко дню траура присоединились посольства всех постоянных членов Совета безопасности ООН, среди которых Китай и Франция. В самом Пекине приспустили флаги всех стран у секретариата ШОС (Шанхайской организации сотрудничества).

    Сразу после теракта многие страны, включая США и государства Евросоюза, выразили соболезнования жителям России. Сегодня флаги приспустили также все российские посольства и консульства в мире. Об этом сообщила Мария Захарова в своём официальном телеграм-канале.

    Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Число пострадавших, как сообщают в Минздраве Московской области, достигло 154 человек. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

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