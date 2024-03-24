Посольства США и европейских стран приспустили флаги в знак солидарности с россиянами

Посольства многих стран в Москве 24 марта приспустили флаги в знак солидарности с россиянами. Сегодняшний день в России объявлен днем траура в связи с терактом в «Крокус холле» 22 марта.

Сегодня с жестом солидарности выступили также посольства США, Нидерландов и Австрии, обратил внимание РБК.