«Мы шокированы». Растет число стран, выразивших соболезнования России в связи с терактом

Гибель людей, пришедших на концерт в «Крокус Сити холл» вечером 22 марта, вызвала горечь и сострадание в мировом сообществе. Все больше стран выражают соболезнования россиянам.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац в соцсети написал, что «такие моменты напоминают нам о хрупкости жизни и общей человечности, которая нас связывает». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал террористичекую атаку «чудовищной», а глава МИД Словакии Юрай Бланар — «бесчеловечной». Чешский МИД заявил, что «нападение на мирных жителей неприемлемо», а бельгийский — выразил соболезнования семьям жертв насилия, назвав его «бессмысленным».
Решительно осудил нападение на публику концерта МИД Черногории. «Виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности, — говорится в его сообщении, которое приводит ТАСС. — В это трудное время наши мысли с семьями погибших, мы надеемся на выздоровление раненых».
«Терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьёзных угроз международному миру, безопасности и стабильности», — напомнил МИД Киргизии, подчеркнув, что теракт был совершен в священный месяц Рамадан.
Выступил МИД ОАЭ, заявив, что «министерство искренне соболезнует правительству и дружественному народу России, а также семьям и родственникам погибших в результате этого чудовищного преступления и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим» (цитата по ТАСС).
Среди осудивших теракт — глава Франции Эммануэль Макрон, МИД его страны выразил соболезнования. Со словами поддержки родным и близким пострадавших и погибших обратилось посольство Британии. МИД Австрии признался, что «шокирован ужасными новостями о нападении на концертный зал в Москве». О своем осуждении терроризма в любом проявлении напомнил глава МИД Польши.
Также слова поддержки выразили страны Южной и Центральной Америки — Аргентина, Бразилия, Эквадор, Панама, Уругвай, Боливия и Перу. Страны Ближнего Востока — Ирак, Иран, Катар.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, какой была реакция Германии и Белоруссии, а также Белого дома и офиса генсека ООН.