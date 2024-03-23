«Мы шокированы». Растет число стран, выразивших соболезнования России в связи с терактом

Гибель людей, пришедших на концерт в «Крокус Сити холл» вечером 22 марта, вызвала горечь и сострадание в мировом сообществе. Все больше стран выражают соболезнования россиянам.



Глава МИД Израиля Исраэль Кац в соцсети написал, что «такие моменты напоминают нам о хрупкости жизни и общей человечности, которая нас связывает». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал террористичекую атаку «чудовищной», а глава МИД Словакии Юрай Бланар — «бесчеловечной». Чешский МИД заявил, что «нападение на мирных жителей неприемлемо», а бельгийский — выразил соболезнования семьям жертв насилия, назвав его «бессмысленным».

