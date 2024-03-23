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    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    «Мы шокированы». Растет число стран, выразивших соболезнования России в связи с терактом

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    Гибель людей, пришедших на концерт в «Крокус Сити холл» вечером 22 марта, вызвала горечь и сострадание в мировом сообществе. Все больше стран выражают соболезнования россиянам.

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац в соцсети написал, что «такие моменты напоминают нам о хрупкости жизни и общей человечности, которая нас связывает». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал террористичекую атаку «чудовищной», а глава МИД Словакии Юрай Бланар — «бесчеловечной». Чешский МИД заявил, что «нападение на мирных жителей неприемлемо», а бельгийский — выразил соболезнования семьям жертв насилия, назвав его «бессмысленным».

    Решительно осудил нападение на публику концерта МИД Черногории. «Виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности, — говорится в его сообщении, которое приводит ТАСС. — В это трудное время наши мысли с семьями погибших, мы надеемся на выздоровление раненых».

    «Терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьёзных угроз международному миру, безопасности и стабильности», — напомнил МИД Киргизии, подчеркнув, что теракт был совершен в священный месяц Рамадан.

    Выступил МИД ОАЭ, заявив, что «министерство искренне соболезнует правительству и дружественному народу России, а также семьям и родственникам погибших в результате этого чудовищного преступления и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим» (цитата по ТАСС).

    Среди осудивших теракт — глава Франции Эммануэль Макрон, МИД его страны выразил соболезнования. Со словами поддержки родным и близким пострадавших и погибших обратилось посольство Британии. МИД Австрии признался, что «шокирован ужасными новостями о нападении на концертный зал в Москве». О своем осуждении терроризма в любом проявлении напомнил глава МИД Польши.

    Также слова поддержки выразили страны Южной и Центральной Америки — Аргентина, Бразилия, Эквадор, Панама, Уругвай, Боливия и Перу. Страны Ближнего Востока — Ирак, Иран, Катар.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, какой была реакция Германии и Белоруссии, а также Белого дома и офиса генсека ООН.

    Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в Красногорске неизвестные мужчины в камуфляже ворвались в здание и начали расстреливать людей. Первоначально ЦОС ФСБ сообщало о том, что погибли 40 человек, более сотни получили ранения. По всей стране и в Петербурге в том числе отменяются массовые и развлекательные мероприятия, а в Петербурге ТЦ и бары в пятницу закрылись раньше времени.

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