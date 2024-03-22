МИД Германии выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити холле» и призвал расследовать инцидент

Министерство иностранных дел Германии выразило соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити холл» в Подмосковье. Как обращает внимание ТАСС, сообщение об этом 22 марта появилось в социальных сетях ведомства.



«Кадры страшного нападения на невинных людей в «Крокус Сити холле» в Подмосковье ужасны. Необходимо быстро расследовать обстоятельства случившегося. Наши глубокие соболезнования семьям погибших», — цитирует заявление агентство.



Также поддержку семьям погибших выразил глава МИД Италии, передает РИА Новости. В заявлении сказано, что правительство страны осуждает любые теракты.

