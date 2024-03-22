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    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    МИД Германии выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити холле» и призвал расследовать инцидент

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    Министерство иностранных дел Германии выразило соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити холл» в Подмосковье. Как обращает внимание ТАСС, сообщение об этом 22 марта появилось в социальных сетях ведомства.

    «Кадры страшного нападения на невинных людей в «Крокус Сити холле» в Подмосковье ужасны. Необходимо быстро расследовать обстоятельства случившегося. Наши глубокие соболезнования семьям погибших», — цитирует заявление агентство.

    Также поддержку семьям погибших выразил глава МИД Италии, передает РИА Новости. В заявлении сказано, что правительство страны осуждает любые теракты.

    Среди лидеров дружественных стран соболезнования президенту России направил глава Белоруссии Александр Лукашенко. «Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания», — говорится в его заявлении. Также, как сообщают СМИ, теракт осудили главные дипломатические ведомства Египта, Пакистана, Узбекистана, Киргизии, Ирана и Турции.

    Вечером 22 марта очевидцы сообщили о стрельбе в концертном зале «Крокус Сити холл», который находится на территории Подмосковья. Инцидент произошел перед концертом группы «Пикник». Директор коллектива сообщил, что музыканты не пострадали. После стрельбы люди стали эвакуироваться, в здании начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Что происходит на месте происшествия, читайте в онлайн-трансляции.

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