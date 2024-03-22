«Кровавый теракт». Мировое сообщество — о стрельбе в «Крокус Сити холле»

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся кровавым терактом и заявила, что все мировое сообщество «обязано осудить это чудовищное преступление».

Официальные лица России и мира прокомментировали теракт в «Крокус Сити холле», произошедший вечером 22 марта.

«В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в «Крокус Сити холле» и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества. Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей», — отметила Захарова.

«Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что террористы должны быть уничтожены — «смерть за смерть».

В Белом доме выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим и заявили, что не видят причастности Украины к атаке на концертный зал.



«На данный момент нет признаков того, что Украина или украинцы были вовлечены в вооруженное нападение», — сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.



Офис генсека ООН заявил, что опечален сообщениями о стрельбе в Подмосковье и сейчас изучает информацию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование Путину в связи с терактом, а вице-президент Турции Джевдет Йылмаз — России. Представители Германии, Италии, Египта и Киргизии также осудили теракт и выразили соболезнования.