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    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    «Кровавый теракт». Мировое сообщество — о стрельбе в «Крокус Сити холле»

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    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Официальные лица России и мира прокомментировали теракт в «Крокус Сити холле», произошедший вечером 22 марта.

    Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся кровавым терактом и заявила, что все мировое сообщество «обязано осудить это чудовищное преступление».

    «В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в «Крокус Сити холле» и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества. Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей», — отметила Захарова.

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что террористы должны быть уничтожены — «смерть за смерть».

    «Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт», — подчеркнул Медведев.

    В Белом доме выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим и заявили, что не видят причастности Украины к атаке на концертный зал.

    «На данный момент нет признаков того, что Украина или украинцы были вовлечены в вооруженное нападение», — сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

    Офис генсека ООН заявил, что опечален сообщениями о стрельбе в Подмосковье и сейчас изучает информацию.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование Путину в связи с терактом, а вице-президент Турции Джевдет Йылмаз — России. Представители Германии, Италии, Египта и Киргизии также осудили теракт и выразили соболезнования.

    Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время ЧП.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь осудил подобные акты насилия, направленные против мирных жителей.

    «Такое могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми. Компетентные органы обязательно выявят, привлекут к ответственности и накажут всех причастных в самое короткое время», — добавил Кадыров.

    «Выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Найти и нападавших, и тех, кто за ними стоит, пообещал и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. О неизбежном наказании для нападавших говорит и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко:

    «Это страшное, невыносимое горе. Государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим. Мужества всем нам, всему обществу, вынести этот удар».

    ЦОС ФСБ подтвердили, что в «Крокус Сити холле» произошли стрельба и пожар. Также силовики сообщили об убитых и раненых, но без точных цифр. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Тем временем регионы России один за другим отменяют массовые мероприятия.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

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    Крокус Сити ХоллТеракт
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