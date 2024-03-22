Глава ГД по обороне Картаполов прокомментировал ЧП в «Крокус Сити холле»

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал произошедшее в «Крокус Сити холле» в Подмосковье. Его слова в пятницу, 22 марта, приводит РИА Новости.



«Найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит, ответят все», — сказано в публикации.



Перед концертом группы «Пикник» вооруженные люди с камуфляже начали стрельбу. ФСБ сообщает, что в результате нападения есть раненые и погибшие.

Крыша концертного зала «Крокус Сити холл» в подмосковном Красногорске охвачена огнем.



На месте находится губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Создан оперативный штаб.