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    Глава ГД по обороне Картаполов прокомментировал ЧП в «Крокус Сити холле»

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    19 комментариев

    Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал произошедшее в «Крокус Сити холле» в Подмосковье. Его слова в пятницу, 22 марта, приводит РИА Новости.

    «Найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит, ответят все», — сказано в публикации.

    Перед концертом группы «Пикник» вооруженные люди с камуфляже начали стрельбу. ФСБ сообщает, что в результате нападения есть раненые и погибшие.

    Крыша концертного зала «Крокус Сити холл» в подмосковном Красногорске охвачена огнем.

    На месте находится губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Создан оперативный штаб.

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    Комментарии 19

    Гость22 Мар 2024 в 22:14
    а че вас искать?
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