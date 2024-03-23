Интерпол: Готовы оказать России помощь в расследовании теракта в «Крокусе»

Интерпол выразил готовность помочь России в расследовании теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом 23 марта заявил генсек организации Юрген Шток в своих соцсетях.
Он отметил, что решительно осуждает нападение в «Крокусе». «Это кошмарный акт против невинных мирных людей. Интерпол готов оказать поддержку властям России в расследовании», – пишет Шток.
Официальных данных о предполагаемых преступниках пока нет.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должно было пройти выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Начался пожар. Огонь быстро охватил огромную площадь. По последним данным, погибли 60 человек. Пока известно, что среди жертв были трое детей. В больницах и на амбулаторном лечении находится 121 человек, среди которых трое детей 7, 8 и 11 лет.
О том, как это было, читайте в рассказах очевидцев.
В Петербурге и ряде других регионов России отменены все массовые мероприятия. Усилены меры безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
О стрельбе в «Крокусе» доложили президенту РФ Владимиру Путину. Он пожелал пострадавшим выздоровления, а также поблагодарил врачей.
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