Интерпол: Готовы оказать России помощь в расследовании теракта в «Крокусе»

Интерпол выразил готовность помочь России в расследовании теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом 23 марта заявил генсек организации Юрген Шток в своих соцсетях.



Он отметил, что решительно осуждает нападение в «Крокусе». «Это кошмарный акт против невинных мирных людей. Интерпол готов оказать поддержку властям России в расследовании», – пишет Шток.



Официальных данных о предполагаемых преступниках пока нет.