    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 1

    2 м/с, с-з

    743мм

    97%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Интерпол: Готовы оказать России помощь в расследовании теракта в «Крокусе»

    396
    обсудить

    Интерпол выразил готовность помочь России в расследовании теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом 23 марта заявил генсек организации Юрген Шток в своих соцсетях.

    Он отметил, что решительно осуждает нападение в «Крокусе». «Это кошмарный акт против невинных мирных людей. Интерпол готов оказать поддержку властям России в расследовании», – пишет Шток.

    Официальных данных о предполагаемых преступниках пока нет.

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должно было пройти выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Начался пожар. Огонь быстро охватил огромную площадь. По последним данным, погибли 60 человек. Пока известно, что среди жертв были трое детей. В больницах и на амбулаторном лечении находится 121 человек, среди которых трое детей 7, 8 и 11 лет.

    О том, как это было, читайте в рассказах очевидцев.

    В Петербурге и ряде других регионов России отменены все массовые мероприятия. Усилены меры безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    О стрельбе в «Крокусе» доложили президенту РФ Владимиру Путину. Он пожелал пострадавшим выздоровления, а также поблагодарил врачей.

    Все главные новости о теракте – в нашей онлайн-трансляции.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close