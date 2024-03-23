Футбольный матч Россия — Парагвай отменен на фоне теракта

Товарищеский матч футбольных сборных России и Парагвая, который должен был состояться 25 марта, отменен. Об этом сообщила пресс-служба РФС.



Решение принято в связи с терактом в Подмосковье. Стороны договорились, что матч может пройти в другое время.



Болельщикам, купившим билеты, обещают вернуть деньги в полном объеме. Информацию о порядке возврата опубликуют дополнительно.



Встреча между сборными России и Парагвая должна была состояться 25 марта на «ВТБ Арене» в Москве.



Теракт в подмосковном «Крокус Сити холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должно было пройти выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по присутствующим. Начался пожар. Огонь быстро охватил огромную площадь. По последним данным, погибли 60 человек. Пока известно, что среди жертв были трое детей. В больницах и на амбулаторном лечении находится 121 человек, среди которых трое детей 7, 8 и 11 лет.