Фото изнутри и новые цифры. Последнее о теракте в «Крокусе»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утром 23 марта отчитался о проведении оперативного штаба на месте теракта в «Крокус Сити холле». В своем телеграм-канале он привел новые данные.
В 10 часов утра будет опубликован список погибших, которых удалось идентифицировать.
По последней информации, на данный момент в больницах Москвы и Московской области находятся 115 человек, в том числе 5 детей. По мере поступления сведений списки будут уточняться. Последний перечень имен пострадавших публиковало МЧС около 4 часов утра.
На месте пожара продолжают работу спасатели – 183 единицы техники и 477 человек. «Утром они приступили к разбору самой сложной части — зрительного зала, там частично обрушились перекрытия. Работы будут вестись в течение всего дня», – пишет Воробьев.
РИА Новости тем временем показывает изнутри обстановку в сгоревшем «Крокусе». Верхние этажи здания полностью уничтожены огнем.
Тушение очагов пожара в здании концертного зала займет еще 1,5-2 часа, сообщило ГУ МЧС Подмосковья в 8 утра. После ликвидации возгорания начнется разбор завалов в зрительном зале.
Свои соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» утром выразили глава КНР Си Цзиньпин, правительство Республики Корея, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. Накануне преступление осудили и другие мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, представители Белого Дома и офиса генсека ООН.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должно было пройти выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Начался пожар. Огонь быстро охватил огромную площадь. По последним данным, погибли 60 человек. О том, как это было, читайте в рассказах очевидцев.
В Петербурге и ряде других регионов России отменены все массовые мероприятия. Усилены меры безопасности.
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