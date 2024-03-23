Фото изнутри и новые цифры. Последнее о теракте в «Крокусе»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утром 23 марта отчитался о проведении оперативного штаба на месте теракта в «Крокус Сити холле». В своем телеграм-канале он привел новые данные.



В 10 часов утра будет опубликован список погибших, которых удалось идентифицировать.



По последней информации, на данный момент в больницах Москвы и Московской области находятся 115 человек, в том числе 5 детей. По мере поступления сведений списки будут уточняться. Последний перечень имен пострадавших публиковало МЧС около 4 часов утра.



На месте пожара продолжают работу спасатели – 183 единицы техники и 477 человек. «Утром они приступили к разбору самой сложной части — зрительного зала, там частично обрушились перекрытия. Работы будут вестись в течение всего дня», – пишет Воробьев.

