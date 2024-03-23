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    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Появился новый список пострадавших в Московской области. В нем 99 человек

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    На сайте МЧС России опубликован список пострадавших в Московской области по состоянию на 4 утра. В нем 99 человек, имена трех женщин не установлены.

    Предварительный список пострадавших во время теракта в «Крокус Сити холле» минздрав Московской области публиковал в полночь. Изначально в нем было 145 имен.

    Теракт произошел пятничным вечером 22 марта в подмосковном Красногорске, где находится концертный зал «Крокус сити холл». В здание ворвались вооруженные люди и стали расстреливать публику. Начался пожар. Погибших, по предварительным данным, более 60 человек.

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