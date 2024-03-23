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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте в «Крокусе». Среди них — крайне тяжелые и дети

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    Минздрав Московской области опубликовал предварительный список пострадавших во время теракта в «Крокус Сити холле». В нем числится 145 человек, среди которых восемь несовершеннолетних.

    По данным на ночь 23 марта, около 50 человек — в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе два 12-летних ребенка, следует из данных списка. В перечне указаны имена и фамилии пострадавших, а также больница, куда их госпитализировали. Личность некоторых пока не удалось установить.

    Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что среди погибших в «Крокус Сити холле» в подмосковном Красногорске есть дети.

    Вечером 22 марта в «Крокус Сити холл» ворвались вооруженные люди и начали расстреливать посетителей. После этого начался пожар. По предварительным данным ЦОС ФСБ, погибли 40 человек, более сотни ранены.

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    Крокус Сити ХоллТерактПострадавшие
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