Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте в «Крокусе». Среди них — крайне тяжелые и дети

Минздрав Московской области опубликовал предварительный список пострадавших во время теракта в «Крокус Сити холле». В нем числится 145 человек, среди которых восемь несовершеннолетних.



По данным на ночь 23 марта, около 50 человек — в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе два 12-летних ребенка, следует из данных списка. В перечне указаны имена и фамилии пострадавших, а также больница, куда их госпитализировали. Личность некоторых пока не удалось установить.



Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что среди погибших в «Крокус Сити холле» в подмосковном Красногорске есть дети.

