Останина: среди погибших в «Крокус Сити холле» есть дети

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что среди погибших в «Крокус Сити холле» в подмосковном Красногорске есть дети. Об этом она сообщила в телеграм-канале 22 марта.



О том, что в концертном зале были дети, также говорит подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова. По ее данным, есть пострадавшие.



Кроме того, в соседнем выставочном центре «Крокус Экспо» в эти дни проходит чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, оттуда всех эвакуировали.

