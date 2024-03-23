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    Останина: среди погибших в «Крокус Сити холле» есть дети

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    Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что среди погибших в «Крокус Сити холле» в подмосковном Красногорске есть дети. Об этом она сообщила в телеграм-канале 22 марта.

    О том, что в концертном зале были дети, также говорит подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова. По ее данным, есть пострадавшие.

    Кроме того, в соседнем выставочном центре «Крокус Экспо» в эти дни проходит чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, оттуда всех эвакуировали.

    Вечером 22 марта в «Крокус Сити холле» произошла стрельба, затем здание загорелось. Силовики сообщили об убитых и раненых, но без точных цифр. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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