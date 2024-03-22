«Это не ужесточение, а корректировка». Как Минтранс РФ хочет изменить правила полетов дронов

Минтранс РФ согласовал с бизнесом планируемую корректировку правил полетов дронов, сообщает 22 марта ТАСС.



«Это не ужесточение, а корректировка правил. <...> Проект прошел все согласительные процедуры с бизнесом и был доработан по замечаниям Минюста», — цитирует ТАСС заявление Минтранса.



Ранее в пятницу «Коммерсантъ» сообщил, что Минтранс разработал проект поправок к Федеральным правилам использования воздушного пространства. По данным «Ъ», новелла ограничивает полеты малой авиации в воздушном пространстве класса G — это зоны, не контролируемые диспетчерами.