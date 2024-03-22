    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, ю-з

    756мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.95eur100.37

    «Это не ужесточение, а корректировка». Как Минтранс РФ хочет изменить правила полетов дронов

    1091
    обсудить

    Минтранс РФ согласовал с бизнесом планируемую корректировку правил полетов дронов, сообщает 22 марта ТАСС.

    «Это не ужесточение, а корректировка правил. <...> Проект прошел все согласительные процедуры с бизнесом и был доработан по замечаниям Минюста», — цитирует ТАСС заявление Минтранса.

    Ранее в пятницу «Коммерсантъ» сообщил, что Минтранс разработал проект поправок к Федеральным правилам использования воздушного пространства. По данным «Ъ», новелла ограничивает полеты малой авиации в воздушном пространстве класса G — это зоны, не контролируемые диспетчерами.

    По информации издания, отклонение от маршрута более чем на 10 км будет считаться нарушением. Кроме того, будет расширена зона ограничений для полетов дронов возле аэропортов — до 30 км. Также Минтранс хочет запретить полеты дронов над промышленными объектами.

    Напомним, в Петербурге работает Городская система мониторинга воздушного пространства, которая обошлась городу более чем в 100 млн рублей. Она видит легкие беспилотники на расстоянии до 4 км, более тяжелые беспилотники — на расстоянии до 5–6 км. «Фонтанка» подробно писала об этом здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Минтранс РФ
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close