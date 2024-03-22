«Это не ужесточение, а корректировка». Как Минтранс РФ хочет изменить правила полетов дронов

Минтранс РФ согласовал с бизнесом планируемую корректировку правил полетов дронов, сообщает 22 марта ТАСС.
«Это не ужесточение, а корректировка правил. <...> Проект прошел все согласительные процедуры с бизнесом и был доработан по замечаниям Минюста», — цитирует ТАСС заявление Минтранса.
Ранее в пятницу «Коммерсантъ» сообщил, что Минтранс разработал проект поправок к Федеральным правилам использования воздушного пространства. По данным «Ъ», новелла ограничивает полеты малой авиации в воздушном пространстве класса G — это зоны, не контролируемые диспетчерами.
По информации издания, отклонение от маршрута более чем на 10 км будет считаться нарушением. Кроме того, будет расширена зона ограничений для полетов дронов возле аэропортов — до 30 км. Также Минтранс хочет запретить полеты дронов над промышленными объектами.
Напомним, в Петербурге работает Городская система мониторинга воздушного пространства, которая обошлась городу более чем в 100 млн рублей. Она видит легкие беспилотники на расстоянии до 4 км, более тяжелые беспилотники — на расстоянии до 5–6 км. «Фонтанка» подробно писала об этом здесь.