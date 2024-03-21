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    Звезда «Барби» Марго Робби снимет фильм по игре «The Sims» с продюсером «Лего фильма»

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    Продюсерская компания актрисы Марго Робби, фильм «Барби» с участием которой стал самой громкой премьерой прошлого года, возьмется за фильм по популярному в 2000-е симулятору жизни The Sims.

    Как сообщил 20 марта The Hollywood Reporter, также среди создателей картины — Рой Ли («Лего фильм»), который будет сопродюсером, и Кейт Херрон («Локи»), которая займется адаптацией игры и напишет сценарий. Сроки выхода картины пока неизвестны, проект находится в разработке.

    Издание отмечает, что у The Sims много общего с Барби, поскольку в игре нет реального повествования, а персонажи живут своей жизнью, хотя и контролируются игроками.

    Первая игра The Sims вышла в 2000 году, потом выходило много дополнений и обновлений с различными локациями и темами, а также расширенным числом персонажей.

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