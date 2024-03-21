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    Автомобиль протаранил сотрудников Водоканала

    Девушка не дождалась зелёного. На улице Маршала Казакова её сбил стоматолог на RAV4

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    Девушка, серьёзно пострадавшая в ДТП в Кировском районе Петербурга, нарушила правила. По версии полиции, она перебегала дорогу, когда пешеходам горел красный свет. Подробности стали известны «Фонтанке» 21 марта.

    ДТП случилось вчера днём у дома 12, корпус 1, по улице Маршала Казакова — «Фонтанка» рассказывала о нём. 45-летний мужчина на своей Toyota RAV4 сбил 17-летнюю девушку. Её в тяжелом состоянии доставили в детскую городскую больницу №1. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы.

    Девушка, по данным «Фонтанки», живёт в Рощино, а в Петербурге учится на первом курсе Реставрационно-художественного колледжа. Водитель — врач из стоматологической поликлиники. С начала 2023 года его дважды ловили на нарушениях ПДД.

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    Комментарии 27

    Гость21 Мар 2024 в 12:48
    № 1.
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