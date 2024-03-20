    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, южн

    767мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.22eur100.1

    «Катюша с русским характером». Юная панда из Московского зоопарка начала отстаивать личные границы

    2666
    4 комментария

    Новая семейная сцена из жизни панд в Московском зоопарке попала в объектив камеры. В этот раз Катюша пыталась отстоять свои решения перед мамой. Например, пойти отдыхать среди дня.

    «Катюша не против отправиться спать. Но Диндин решила, что еще не время», — написала в своем телеграм-канале гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова в среду, 20 марта.

    Светлана Акулова / Московский зоопарк

    На кадрах видно, как малышка-панда пытается удрать от мамы, но та всеми силами ее удерживает то за лапку, то за хвостик. В комментариях некоторые из пользователей предположили, что Диндин до сих пор видит в Катюше ребенка, которому нужен тотальный контроль. Другие увидели в действиях малышки отстаивание личных границ и проявление характера.

    «Интересно, это все такие пандята забавные и упертые?! Или только наша Катюша с русским характером?» — написал один из подписчиков канала.

    Ранее пользователей соцсетей позабавил ролик, как Диндин показала Катюше, как правильно точить когти.

    Маленькая Катюша только в марте вместе с мамой стала выходить во «взрослый» вольер, где семейством могут любоваться посетители зоопарка. До этого Диндин и Катюша жили в отдельном помещении, которое было приспособлено для родов и первых месяцев жизни малышки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Панда Катюша
    ЛАЙК9
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Гость20 Мар 2024 в 18:16
    Просто малышке надоели эти голые и вонючие доски и бревна... Почему в Зоопарке нет большой кровати с хорошей постелью? Пусть мэр купит, ведь денег много.
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 18:00
    Скоро она выломает сетку в соседнем вольере с дикобразом и закричит: "Посмотрите на его иглы! Он первый хотел напасть!"
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close