«Катюша с русским характером». Юная панда из Московского зоопарка начала отстаивать личные границы

Новая семейная сцена из жизни панд в Московском зоопарке попала в объектив камеры. В этот раз Катюша пыталась отстоять свои решения перед мамой. Например, пойти отдыхать среди дня.
«Катюша не против отправиться спать. Но Диндин решила, что еще не время», — написала в своем телеграм-канале гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова в среду, 20 марта.
Светлана Акулова / Московский зоопарк
На кадрах видно, как малышка-панда пытается удрать от мамы, но та всеми силами ее удерживает то за лапку, то за хвостик. В комментариях некоторые из пользователей предположили, что Диндин до сих пор видит в Катюше ребенка, которому нужен тотальный контроль. Другие увидели в действиях малышки отстаивание личных границ и проявление характера.
«Интересно, это все такие пандята забавные и упертые?! Или только наша Катюша с русским характером?» — написал один из подписчиков канала.
Ранее пользователей соцсетей позабавил ролик, как Диндин показала Катюше, как правильно точить когти.
Маленькая Катюша только в марте вместе с мамой стала выходить во «взрослый» вольер, где семейством могут любоваться посетители зоопарка. До этого Диндин и Катюша жили в отдельном помещении, которое было приспособлено для родов и первых месяцев жизни малышки.