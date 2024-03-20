«Катюша с русским характером». Юная панда из Московского зоопарка начала отстаивать личные границы

Новая семейная сцена из жизни панд в Московском зоопарке попала в объектив камеры. В этот раз Катюша пыталась отстоять свои решения перед мамой. Например, пойти отдыхать среди дня.



«Катюша не против отправиться спать. Но Диндин решила, что еще не время», — написала в своем телеграм-канале гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова в среду, 20 марта.