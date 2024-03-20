«Провокационный вопрос». SHAMAN признался, какая его песня лучше всего подойдет для школьной программы

Вопрос корреспондента «Фонтанки» о том, какие современные патриотические песни следует включить в школьную программу, озадачил певца SHAMAN’а 20 марта в Петербурге. Перед очередным концертом Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMAN’а) впервые в жизни спустился в петербургское метро и прогулялся по улицам города в окружении охраны.
«Этот вопрос, понятное дело, провокационный и с подвохом, — сказал артист. — Поэтому я отказываюсь на него отвечать. Мне кажется, что этим вопросом должны заниматься соответствующие инстанции. В первую очередь, я думаю, нужно просто провести опрос среди школьников. Потому что это должны быть любимые песни, чтобы их нравилось петь». Собственные песни, по словам SHAMAN’а, для него «как дети», поэтому выбрать любимую не получится.
«А если толпа детей будет петь «Я русский!» — это вам бы понравилось?» — уточнил корреспондент. «Мне кажется, что это беспроигрышный вариант», — признался певец.
Ранее Минпросвещения поддержало идею депутата Госдумы Сергея Колунова включить в школьную программу музыки патриотических исполнителей: певца SHAMAN’а, Олега Газманова и группу «Любэ».