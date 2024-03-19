SHAMAN, Газманов и «Любэ». Минпросвет не против включить в школьную программу песни патриотических исполнителей

Минпросвещения поддержало идею депутата о включении в школьную программу музыки патриотических исполнителей. В частности, речь идет о песнях певца SHAMAN, Олега Газманова и группы «Любэ».
Как сообщает РИА Новости 19 марта, автором инициативы выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, министерство поддержало его предложение включить в программу уроков музыки изучение современных патриотических композиций.
Теперь вместе с экспертами и родителями будет определен список таких исполнителей и композиций. Депутат отметил, что в перечень точно войдут «Любэ», Газманов и SHAMAN.