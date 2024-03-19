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    SHAMAN, Газманов и «Любэ». Минпросвет не против включить в школьную программу песни патриотических исполнителей

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    77 комментариев

    Минпросвещения поддержало идею депутата о включении в школьную программу музыки патриотических исполнителей. В частности, речь идет о песнях певца SHAMAN, Олега Газманова и группы «Любэ».

    Как сообщает РИА Новости 19 марта, автором инициативы выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, министерство поддержало его предложение включить в программу уроков музыки изучение современных патриотических композиций.

    Теперь вместе с экспертами и родителями будет определен список таких исполнителей и композиций. Депутат отметил, что в перечень точно войдут «Любэ», Газманов и SHAMAN.

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    Комментарии 77

    Гость19 Мар 2024 в 15:46
    Детям-то за что всё это? За грехи их родителей? Жалко деток(((
    +0−0
    Slava_Rossii219 Мар 2024 в 15:37
    Власть сама подталкивает родителей на домашнее обучение своих детей.
    +1−0
    Гротеск19 Мар 2024 в 15:10
    давно это случилось... перед приемом в пионеры 3 а класс должен был выучить и спеть две-три песни о Ленине... я был отстранен учителем от сего процесса с формулировкой " Громко, не значит правильно и в ноты !"... Было обидно ибо очень старался...
    +2−0
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