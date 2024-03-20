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    Двое из «Меандра» отправятся в колонию за хищение при ремонте Петербургской консерватории. Они так и не признали вину

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    Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к колонии экс-директора реставрационно-строительной компании «Меандр» Елену Завадскую и экс-владельца Евгения Ярмоша. Их признали виновными в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере при ремонте Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

    Как сообщает пресс-служба городских судов 19 марта, достоверно зная, что «Меандр» не соответствует требованиям к участникам закупки, Ярмош поручил Завадской оформить заявку на участие в конкурсе, а также документы, включая подложные договоры о наличии у «Меандра» необходимого обязательного опыта, оборудования и технических средств для выполнения работ. Участие «Меандра» одобрили. Затем с компанией был заключен госконтракт на выполнение работ на сумму 606 миллионов рублей.

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    Фигуранты знали, что работы выполняться не будут, тем не менее заключили допсоглашения к контракту, в соответствии с которым заказчик выплатил аванс в размере 191 миллиона рублей. Эти деньги подсудимые и похитили. По данным прокуратуры, для создания видимости законных действий соучастники организовали изготовление подложных документов о якобы выполненных работах.

    Уголовное дело было возбуждено в 2020 году. Обвиняемым вменили мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и отмывание денег (пункты «а, б» части 4 статьи 174.1 УК РФ) организованной группой в особо крупном размере. Фигуранты вину не признали.

    Суд назначил Ярмошу 9 лет колонии общего режима, Завадской — 7 лет лишения свободы. Также удовлетворен иск на сумму 134,1 миллиона рублей.

    «Фонтанка» не единожды публиковала отчеты о том, как выглядит здание консерватории, наконец-то, казалось, приблизившееся к финалу реставрации после почти 10 лет работ. В июне 2023-го начали снимать леса — и это уже было событие. Однако 6 декабря здание загорелось. В МЧС сообщили, что возгорание произошло на первом этаже на площади 100 квадратных метров. О том, как тернист путь реставрации консерватории, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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    КонсерваторияСудХищение
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    Комментарии 6

    chip120 Мар 2024 в 14:32
    Ы-ы-ы, Меандр все оформил и всех обманул, ай, ай, какие нехорошие! А где, простите, уголовные дела на чиновников горадминистрации? Они проводили конкурс, проверяли принимали, а может даже и бабло брали, что конечно очень редкое явление и вообще не может быть в РФ!
    +2−0
    Гость20 Мар 2024 в 14:23
    зовите экстрасенсов
    +0−0
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