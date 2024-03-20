Двое из «Меандра» отправятся в колонию за хищение при ремонте Петербургской консерватории. Они так и не признали вину

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к колонии экс-директора реставрационно-строительной компании «Меандр» Елену Завадскую и экс-владельца Евгения Ярмоша. Их признали виновными в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере при ремонте Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.
Как сообщает пресс-служба городских судов 19 марта, достоверно зная, что «Меандр» не соответствует требованиям к участникам закупки, Ярмош поручил Завадской оформить заявку на участие в конкурсе, а также документы, включая подложные договоры о наличии у «Меандра» необходимого обязательного опыта, оборудования и технических средств для выполнения работ. Участие «Меандра» одобрили. Затем с компанией был заключен госконтракт на выполнение работ на сумму 606 миллионов рублей.
Фигуранты знали, что работы выполняться не будут, тем не менее заключили допсоглашения к контракту, в соответствии с которым заказчик выплатил аванс в размере 191 миллиона рублей. Эти деньги подсудимые и похитили. По данным прокуратуры, для создания видимости законных действий соучастники организовали изготовление подложных документов о якобы выполненных работах.
Уголовное дело было возбуждено в 2020 году. Обвиняемым вменили мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и отмывание денег (пункты «а, б» части 4 статьи 174.1 УК РФ) организованной группой в особо крупном размере. Фигуранты вину не признали.
Суд назначил Ярмошу 9 лет колонии общего режима, Завадской — 7 лет лишения свободы. Также удовлетворен иск на сумму 134,1 миллиона рублей.
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