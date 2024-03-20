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    Глава ГУ МВД Плугин: я бы вообще запретил электросамокаты в центре Петербурга

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    В центральной части Петербурга стоит запретить передвижение на электросамокатах. Такое мнение 20 марта в ходе отчета о работе ГУ МВД за 2023 год перед Законодательным собранием озвучил начальник управления ведомства по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.

    Вопрос о проблеме с электросамокатами подняла глава фракции «Справедливой России — За правду!» Марина Шишкина.

    «Не хочу забегать вперед и как-то пророчить в этом смысле, но, скорее всего, мы скоро столкнемся вновь с травматизмом, — ответил Плугин. — <...> Все те случаи, это мое мнение, когда вопросы коммерции, вопросы финансовой выгоды ставились впереди вопросов
    безопасности, заканчивались не очень хорошо. Моё мнение, я бы вообще в некоторых местах, в центральной части города запретил передвижение самокатов».

    Он предположил, что столкнется с мнением органов власти, что электросамокатами в том числе пользуются туристы.

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