    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, ю-з

    767мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.22eur100.1

    Мишустина попросят ввести аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров

    2229
    27 комментариев

    Законодательное собрание Петербурга направит премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой разработать аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров. Соответствующий проект документа депутаты 20 марта приняли во втором, окончательном чтении.

    «Просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность создания программы по повышению доступности организаций культуры для лиц пенсионного возраста, реализуемой по принципу программы «Пушкинская карта», — говорится в тексте обращения.

    Авторы отмечали, что пенсионеры не могут себе позволить посещать ряд культурных мероприятий из-за высокой стоимости, а введение аналога «Пушкинский карты» позволило бы сделать культурные события более доступными для пожилого поколения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Законодательное собрание ПетербургаПушкинская картаПенсионерыЛьготы пенсионерам
    ЛАЙК9
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 27

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close