Законодательное собрание Петербурга направит премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой разработать аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров. Соответствующий проект документа депутаты
«Просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность создания программы по повышению доступности организаций культуры для лиц пенсионного возраста, реализуемой по принципу программы «Пушкинская карта», — говорится в тексте обращения.
Авторы отмечали, что пенсионеры не могут себе позволить посещать ряд культурных мероприятий из-за высокой стоимости, а введение аналога «Пушкинский карты» позволило бы сделать культурные события более доступными для пожилого поколения.
Мишустина попросят ввести аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров
Законодательное собрание Петербурга направит премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой разработать аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров. Соответствующий проект документа депутаты
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