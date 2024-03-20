В Петербурге расширят список граждан, которым город в первую очередь должен помогать с работой

В Петербурге дополняют перечень граждан, которым власти должны в первоочередном порядке помогать с трудоустройством. В числе новых категорий — отслужившие на СВО по мобилизации. Соответствующий законопроект Заксобрание Петербурга
Новые категории, которые предложили ввести авторы (группа депутатов), — это дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, прошедшие службу по мобилизации, а также контрактники и добровольцы и «граждане, испытывающие трудности в поиске работы».
Кроме того, предложено обязать предприятия, где среднесписочная численность работников превышает
Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский предложил увязать число мест, которые необходимо резервировать, со средней численностью сотрудников: чем больше численность сотрудников, тем больше мест необходимо зарезервировать.
Депутат Александр Рассудов из КПРФ заметил, что частный бизнес находится в неравных условиях с органами государственной власти: последние аналогичной обязанности по трудоустройству не несут.