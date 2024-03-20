В Петербурге расширят список граждан, которым город в первую очередь должен помогать с работой

В Петербурге дополняют перечень граждан, которым власти должны в первоочередном порядке помогать с трудоустройством. В числе новых категорий — отслужившие на СВО по мобилизации. Соответствующий законопроект Заксобрание Петербурга 20 марта приняло в первом чтении.



Новые категории, которые предложили ввести авторы (группа депутатов), — это дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, прошедшие службу по мобилизации, а также контрактники и добровольцы и «граждане, испытывающие трудности в поиске работы».

