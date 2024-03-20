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    В Петербурге расширят список граждан, которым город в первую очередь должен помогать с работой

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    В Петербурге дополняют перечень граждан, которым власти должны в первоочередном порядке помогать с трудоустройством. В числе новых категорий — отслужившие на СВО по мобилизации. Соответствующий законопроект Заксобрание Петербурга 20 марта приняло в первом чтении.

    Новые категории, которые предложили ввести авторы (группа депутатов), — это дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, прошедшие службу по мобилизации, а также контрактники и добровольцы и «граждане, испытывающие трудности в поиске работы».

    Кроме того, предложено обязать предприятия, где среднесписочная численность работников превышает 100 человек, зарезервировать два рабочих места для трудоустройства таких граждан.

    Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский предложил увязать число мест, которые необходимо резервировать, со средней численностью сотрудников: чем больше численность сотрудников, тем больше мест необходимо зарезервировать.

    Депутат Александр Рассудов из КПРФ заметил, что частный бизнес находится в неравных условиях с органами государственной власти: последние аналогичной обязанности по трудоустройству не несут.

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