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    На Никиту Кологривого написали заявление после ЧП в ресторане

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    18 комментариев

    Актера из сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого обвинили в том, что он устроил дебош в ресторане в Новосибирске. Об этом сообщает 20 марта НГС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

    «В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок. Проводится проверка», — рассказали в полиции.

    По словам очевидцев, Кологривый в ресторане начал раздеваться, ударил двух мужчин и якобы укусил официантку за ногу.

    «Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение в установленном законом порядке», — уточнили в ГУ МВД.

    На днях Никита Кологривый устроил ещё один скандал в Новосибирске после фан-встречи: он высказал претензии к площадке мероприятия и заявил, что они не умеют встречать гостей. А потом, как писал НГС, он сам опоздал на встречу с фанатами в «Гастрокорте», и гости ждали его почти два часа.

    Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Известен по ролям Емели в фильме «По щучьему велению», Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также по другим фильмам. Предполагается, что он может сыграть Владимира Жириновского в фильме про основателя ЛДПР.

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    Комментарии 17

    Гость20 Мар 2024 в 10:14
    Отмена по нему плачет. Зазвездился, пора на землю спускать
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 10:09
    Да это же идеальный пропагандист или депутат Госдумы!))
    +1−0
    Гость20 Мар 2024 в 10:09
    А кто это такой?
    +0−0
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