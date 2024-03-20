На Никиту Кологривого написали заявление после ЧП в ресторане

Актера из сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого обвинили в том, что он устроил дебош в ресторане в Новосибирске. Об этом сообщает 20 марта НГС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.



«В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок. Проводится проверка», — рассказали в полиции.



По словам очевидцев, Кологривый в ресторане начал раздеваться, ударил двух мужчин и якобы укусил официантку за ногу.



«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение в установленном законом порядке», — уточнили в ГУ МВД.

