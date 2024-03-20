На Никиту Кологривого написали заявление после ЧП в ресторане

Актера из сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого обвинили в том, что он устроил дебош в ресторане в Новосибирске. Об этом сообщает
«В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок. Проводится проверка», — рассказали в полиции.
По словам очевидцев, Кологривый в ресторане начал раздеваться, ударил двух мужчин и якобы укусил официантку за ногу.
«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение в установленном законом порядке», — уточнили в ГУ МВД.
На днях Никита Кологривый устроил ещё один скандал в Новосибирске после фан-встречи: он высказал претензии к площадке мероприятия и заявил, что они не умеют встречать гостей. А потом, как писал НГС, он сам опоздал на встречу с фанатами в «Гастрокорте», и гости ждали его почти два часа.
Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Известен по ролям Емели в фильме «По щучьему велению», Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также по другим фильмам. Предполагается, что он может сыграть Владимира Жириновского в фильме про основателя ЛДПР.