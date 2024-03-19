«У меня талант писать некрологи». Умер спортивный комментатор Василий Уткин

Фото: Максим Поляков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин умер 19 марта в возрасте 52 лет. Отдел спорта «Фонтанки» вместе с его коллегами вспоминает, каким он был человеком.

Новость о смерти Василия Уткина обрушилась вечером 19 марта. Вскоре печальное известие, в которое было невозможно поверить, подтвердили официально в любительском футбольном клубе «Эгриси» — последнем большом проекте комментатора, в который он вкладывал все свои силы и душу.



«Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами», — заявили в официальных соцсетях медиаклуба.



«Василий — создатель нового языка для описания спорта в России. Благодаря Уткину язык черствых передовиц советской журналистики сменился новым жанром. Футбольный клуб — телепередача — явление телевидения 90-х, воспитавшее не одно поколение любителей спорта. Работа и руководство спортивной редакцией «НТВ Плюс» вырастили, по сути, современную школу спортивных слов. Уткин сознательно называл себя педагогом: он действительно учил. В последнем интервью он с юмором отмечал, что мастерски пишет некрологи. Я бы очень хотел прочитать его текст на смерть самого себя», — рассказал «Фонтанке» спортивный комментатор Федор Погорелов.



Он познакомился с Уткиным в 2006 году, когда работал в «Зените», а Василий был большой звездой спортивных медиа. По словам Федора, он пытался наладить с ним рабочие отношения, но не вышло, «хотя посидели качественно».

«Затем мы регулярно перестреливались в соцсетях, Уткин приезжал в эфир «Радио Зенит» (а потом назвал РЗ «фашистской радиостанцией») и на школу спортивной журналистики, которые мы организовывали в футбольном клубе. Некоторые встречи превращались в эпос. Однажды мы прослушали песню «Партизаны Полной Луны» 29 раз подряд», — вспоминает Погорелов.



Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». Там он стал ведущим телепередачи «Футбольный клуб», которую вел до последних дней жизни уже на собственном YouTube-канале. В 2004 и 2005 годах — лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор». Для многих он навсегда так и остался лучшим, хотя не работал на телевидении уже много лет.



«Мой Вася — это вторая половина 90-х. Тот «Футбольный клуб», то счастье, то ничем не ограниченное творчество. Наша молодость. «Футбольный клуб» на ЧМ-1998, с ежедневными двухразовыми эфирами, — как пик профессии. Жизнь развела, но Вася был у меня на свадьбе, был в гостях — хотя чем дальше, тем заметнее это была дружба без встреч. Как будто книга дочитана до середины, а дальше отложена — и лежит в стороне. Но то, что прочитано, — перечитано не раз. Я как-то приехал в гости к Диме Федорову, давно, лет 10 назад. И наткнулся на старый фотоальбом. Открыл и завис: мы там молодые, худые, веселые. И у всех горящие глаза. Вася сейчас вспоминается именно таким. Париж, лето 98-го, мы всем футбольным клубом лежим ночью после эфира на траве под Эйфелевой башней и хохочем до упада. И это безграничное счастье», — написал в своем Telegram-канале журналист и комментатор Илья Казаков.



В начале 2000-х годов Уткин пробовал себя в качестве ведущего развлекательных программ. Вел музыкальное шоу «Земля-Воздух» на ТВ-6, «Стенка на стенку» на Первом канале и реалити-шоу «Голод» на ТНТ и в других проектах. Были отдельные и довольно успешные проекты и 2010-х годах, но он всегда возвращался в футбол. В 2014-м он должен был комментировать на Олимпиаде-2014 в Сочи, но не смог из-за тяжёлой операции, которую перенес незадолго до начала Игр.

«В конце января я пять часов провел под общим наркозом, перенес тяжелую операцию, не буду говорить, какую. Активно занимался своим здоровьем и заметно похудел, с 1 января — на 50 килограммов», — рассказывал он тогда.



В 2015 году начал работу новый телеканал «Матч ТВ», и Василий присоединился к нему как одна из главных звезд, хотя изначально отказывался. Между ним и генеральным продюсером Тиной Канделаки была фееричная пикировка в соцсетях. Впрочем, долго это сотрудничество не продлилось. В декабре 2016-го он уснул во время комментирования матча Лиги чемпионов «Байер» — «Барселона». После этого его отстранили от эфиров, а спустя два месяца окончательно расстались с ним.

«С Васей у меня, к сожалению, отношения не сложились. В этом, конечно, была моя вина, потому что столь неординарному человеку, как Вася, нужно было особенное внимание. В спешке и желании как можно быстрее доказать, что «Матч ТВ» будет лучшим спортивным каналом в стране, я не смогла уделить ему достаточно времени. А он в нем нуждался. Он был человеком, который жил вниманием окружающих, ему надо было рассказать, как прошли съемки в Бразилии, подходит ли ему кепочка, которую я сказала ему примерить, и многое другое. Я не могу не признать, что он был одним из самых талантливых спортивных журналистов, которых я встречала. Объективно. Спортивное телевидение было смыслом всей его жизни. Несмотря на все его плохие слова в мой адрес, сейчас уже про это и говорить глупо, талант его был неоспорим. Он должен был успеть сделать гораздо больше», — написала Канделаки в своем Telegram-канале после известия о смерти Уткина.



В последний раз Уткин комментировал футбол на федеральном канале в 2018 году, во время чемпионата мира по футболу в России. Увы, работа на Первом канале продлилась всего один матч. Далее без объяснения причины их сотрудничество прекратилось.

В последние годы Уткин сосредоточился на собственных проектах — YouTube-канале и футбольном клубе «Эгриси». 4 марта вышло интервью на канале Галины Юзефович с Уткиным.

«На самом деле я педагог. Это мой самый главный талант. Второй мой талант — я совершенно охренительно пишу некрологи. Ну я ничего с этим не могу поделать, такой у меня талант», — заявил тогда Уткин.

Ему неоднократно говорили про лишний вес друзья, коллеги и даже подписчики в соцсетях. Да он и сам все понимал.



«Ребят, о моем здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу», — заявил Василий в октябре 2023 года.



6 марта Василий Уткин намекнул, что будет бороться с лишним весом. Он выложил скульптуру человека, который избавляется от лишнего веса.

«Убедили! Начинаю», — написал Уткин под фотографией в день своего 52-летия. Спустя две недели его не стало.



Василий Уткин был тем, кто был со многими с самого детства. Под его комментарии многие влюбились в футбол и впоследствии сами стали спортивными журналистами и комментаторами. Его голос было невозможно спутать. Для многих он стал учителем и настоящим гуру. Для коллег постарше он был противоречивым человеком с очень сложным характером. Однако никто никогда не отрицал, что Василий — суперпрофи, который изменил спортивную журналистику в России.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

