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    Богатые тоже плачут. Илон Маск признался, что страдает депрессией

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    7 комментариев

    Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что периодически борется с депрессией. Об этом 19 марта сообщает телеканал CNN.

    «Иногда у меня в мозгу возникает своего рода... негативное химическое состояние, вроде депрессии, полагаю. Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями», — объяснил Маск в ходе интервью блогеру Дону Лемону.

    По словам миллиардера, прописанные врачом лекарства помогают ему, так как обычно он работает по 16 часов в день. Маск отметил, что не может долго бездействовать из-за того, что не может ясно мыслить. Он объяснил, что его депрессия является врожденной, а прием лекарств никак не отражается на его компаниях и контрактах.

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    Илон МаскДепрессия
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    Комментарии 7

    28186206519 Мар 2024 в 11:33
    С жиру бесится.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 11:13
    Совесть замучила?
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 10:46
    Что-то в последнее время Маск стал очень публичным... Похоже в 2028 собирается в президенты (сенат - мелковато будет)...
    +0−0
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