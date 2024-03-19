Богатые тоже плачут. Илон Маск признался, что страдает депрессией

Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что периодически борется с депрессией. Об этом 19 марта сообщает телеканал CNN.



«Иногда у меня в мозгу возникает своего рода... негативное химическое состояние, вроде депрессии, полагаю. Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями», — объяснил Маск в ходе интервью блогеру Дону Лемону.



По словам миллиардера, прописанные врачом лекарства помогают ему, так как обычно он работает по 16 часов в день. Маск отметил, что не может долго бездействовать из-за того, что не может ясно мыслить. Он объяснил, что его депрессия является врожденной, а прием лекарств никак не отражается на его компаниях и контрактах.

