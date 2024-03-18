«Нанесли урон чести». Командир ДШРГ «Русич» требует 2 миллиона за ссылку в «центр мирового нацизма»

Фото: кадр из видеоинтервью в группе ВК «Ледоруб» Поделиться Поделиться





«Фонтанке» стала известна суть исковых требований, которые ультраправый командир ДШРГ «Русич» Алексей Мильчаков предъявляет Министерству иностранных дел. Он не давал согласие на публикацию своей фотографии с демонстрацией флага фашистской Германии, а тот факт, что его не смогли отличить от официально идентифицированных Россией нацистов, нанес урон деловой репутации и причинил глубокие моральные страдания. Удовлетворение возможно только при получении 2 миллионов рублей.



Разбираться в претензиях Алексея Мильчакова к дипломатическому ведомству будет Пресненский суд Москвы. Как следует из карточки дела, на 18 апреля назначена беседа. Однако сам истец в ней участие вряд ли примет, в иске отдельно указано, что он находится в зоне боевых действий на Украине в качестве действующего военнослужащего РФ.

В имеющемся в распоряжении «Фонтанки» исковом заявлении говорится о 18-й странице брошюры «Украина: новый центр мирового нацизма», изданной на русском, английском, французском и испанском языках. С лета 2023 года брошюра распространялась на официальных ресурсах Министерства иностранных дел, ссылки на публикации указаны в исковом.



18-я страница брошюры подробно разбиралась «Фонтанкой» в ноябрьской публикации «Ошибка ликвидации. Сержанта российской армии поместили в компанию идейных нацистов». Вместо фото члена анархической группировки «Пошуг» Яна Мельникова был опубликован архивный снимок Алексея Мильчакова. Фотография подлинная и была сделана несколько лет назад, когда петербуржец открыто демонстрировал нацистские взгляды. Ее реальность в иске не поставлена под сомнение, лишь контекст, в который она помещена.

«Размещенные ответчиком сведения об истце не соответствуют действительности, поскольку истец не является и никогда не являлся членом анархистской группировки «Пошуг» (равно как и участником каких бы то ни было иных анархистских группировок), никогда не был и на данный момент не находится в составе украинской националистической группировки «Правый сектор»* (в том числе различных ее групп, включая группу «Беларусь»), никогда не занимался и не занимается обучением белорусских боевиков», — говорится в жалобе.



* Верховным судом РФ организация «Правый сектор» признана экстремистской и запрещена на территории России.

Цитата из искового заявления:

«Истец не давал согласие на публикацию своего изображения. Сведения на 18 странице брошюры являются порочащими, поскольку «содержат фактическое обвинение в совершении преступлений», предусмотренных статьями 205.1 (Содействие террористической деятельности), 282.2 (Организация деятельности экстремистской организации), 208 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации)».



Публикация изображения «имела целью формирование отрицательного имиджа истца», так как на фото Мильчаков представлен в качестве боевика запрещенной в РФ организации. В документе уточняется, что истцу нанесен не только урон чести, достоинству и деловой репутации, но также публикация «вызвала глубокие моральные страдания и душевные волнения, которые могут негативно отразиться на выполнении боевых задач».

Мильчаков просит признать порочащими репутацию сведения на 18-й странице брошюры «Украина: новый центр мирового нацизма», обязать МИД удалить размещенную в соцсетях и на сайтах посольств информацию, а также разместить на данных ресурсах резолютивную часть решения суда. Взыскать с ведомства компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.



В ходе подготовки ноябрьской публикации «Фонтанка» запрашивала информацию о брошюре в департаменте информации и печати Министерства иностранных дел. И получила ответ: «МИД России такую брошюру не издавал». Редакционный запрос был направлен 31 октября, ответ получен 3 ноября. А 1 ноября эта брошюра была размещена на официальном сайте посольства Российской Федерации в Королевстве Швеция.



По состоянию на 18 марта 2024 года оригинальную брошюру все еще можно найти на сайте посольства РФ в Аргентине. А вот ссылки на сайте дипмиссии в Швеции и в официальном телеграм-канале МИД ведут уже на отредактированную версию. В новом варианте брошюры на 18-й странице нет фотографии Мильчакова, нет и сведений о Яне Мельникове.

Фото: скриншот сайта посольства РФ в Аргентине Поделиться Поделиться





Место в нижнем левом углу занял Александр Станков. В подписи к фото говорится, что в 2014 году он участвовал в поджоге Дома профсоюзов в Одессе. В апреле 2023 года СМИ сообщали о его гибели в боях за Бахмут (Артемовск).