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    КАД между Московским и Пулковским шоссе сузят на несколько дней

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    1 комментарий
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На Кольцевой автодороге Петербурга продолжается весенняя уборка. Новые ограничения ждут водителей на участке между Московским и Пулковским шоссе.

    С 20 по 23 марта на участке с 65-го по 68-й километр внутреннего кольца КАД для уборки смёта в разделительной полосе будет перекрыто движение по четвертой полосе, сообщает 18 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой, второй и третьей полосах на время работ ограничат скорость до 50 км/ч.

    Напомним, что с 20 по 24 марта аналогичные ограничения из-за уборки ждут также участок внутреннего кольца между Рябовским и Колтушским шоссе. Работы выполнит АО ПО «РосДорСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии 1

    Су Люк Ын18 Мар 2024 в 11:16
    добрая Новость!
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