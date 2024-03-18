КАД между Московским и Пулковским шоссе сузят на несколько дней

На Кольцевой автодороге Петербурга продолжается весенняя уборка. Новые ограничения ждут водителей на участке между Московским и Пулковским шоссе.
С 20 по 23 марта на участке с 65-го по 68-й километр внутреннего кольца КАД для уборки смёта в разделительной полосе будет перекрыто движение по четвертой полосе, сообщает 18 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой, второй и третьей полосах на время работ ограничат скорость до 50 км/ч.
Напомним, что с 20 по 24 марта аналогичные ограничения из-за уборки ждут также участок внутреннего кольца между Рябовским и Колтушским шоссе. Работы выполнит АО ПО «РосДорСтрой».