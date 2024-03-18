Ветер соорудил для зайца столовую

Сильный ветер не только угрожает неприятностями, но может и помочь. Ветки осины, сломанные ветром и упавшие на землю, стали настоящим подарком для лесного грызуна. О заячьей столовой, обнаруженной во Всеволожском районе Ленинградской области, рассказывает 18 марта биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».
Судя по тщательно объеденной коре, заяц кормится здесь уже не первый день, а точнее — ночь, поскольку ведёт ночной образ жизни. «Посетителя лесной столовой мне удалось заснять только благодаря видеоловушке, которая ночью автоматически включает специальную подсветку», — поясняет Павел Глазков.
Зимой и в начале весны основная еда для зайцев — это побеги и кора ивы и осины. В это время зайцы могут переваривать свою еду по два раза. После первого раза в их помете остаётся много непереваренной клетчатки, поэтому часто они поедают свои экскременты, и при повторном переваривании зимняя еда усваивается лучше.