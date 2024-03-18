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    Ветер соорудил для зайца столовую

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    2 комментария
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    Сильный ветер не только угрожает неприятностями, но может и помочь. Ветки осины, сломанные ветром и упавшие на землю, стали настоящим подарком для лесного грызуна. О заячьей столовой, обнаруженной во Всеволожском районе Ленинградской области, рассказывает 18 марта биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

    Судя по тщательно объеденной коре, заяц кормится здесь уже не первый день, а точнее — ночь, поскольку ведёт ночной образ жизни. «Посетителя лесной столовой мне удалось заснять только благодаря видеоловушке, которая ночью автоматически включает специальную подсветку», — поясняет Павел Глазков.

    Зимой и в начале весны основная еда для зайцев — это побеги и кора ивы и осины. В это время зайцы могут переваривать свою еду по два раза. После первого раза в их помете остаётся много непереваренной клетчатки, поэтому часто они поедают свои экскременты, и при повторном переваривании зимняя еда усваивается лучше.

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    ЗаяцПриродаЖивотныеПавел Глазков
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    Комментарии 2

    Гость18 Мар 2024 в 11:20
    Я три раза бегал за зайцем..ни одного не поймал..один раз с собакой бежали..она так устала за зайцем носится что дышала как бешеная и язык до хвоста...надо было конеЧно с первого раза понять что бесполезно за ним бегать..но мне захотелось проверить..тчк
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