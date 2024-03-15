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    «Вот этот бал Сатаны». Российское телевидение — в обзоре «Фонтанки»

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    57 комментариев

    В эфирах российского телевидения на этой неделе много времени уделили интервью Владимира Путина, которое он дал главе МИА «Сегодня» Дмитрию Киселеву. Эксперты НТВ, Первого канала и «России 1» предсказывали, что во время президентских выборов будет множество попыток провокаций, но власти с ними справятся.

    Концентрированный обзор национальных телешоу 15 марта публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Благодаря сегодняшнему выпуску вы узнаете:

    • почему разорванная на куски западная пропаганда бьется в истерике;
    • зачем противник будет делать всё возможное, чтобы сорвать президентские выборы;
    • что Владимир Зеленский — действительно наркоман, а Эммануэль Макрон — галльский петух.

    Бонусом — информация о том, какая пора настала и что именно должны узнать жители Польши.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру
    Fontanka.digitalЗеленскийСоловьевМакронОльга Скабеева
    ЛАЙК8
    СМЕХ39
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 57

    Гость16 Мар 2024 в 02:05
    Кто бы говорил. В Питере столько оккультных символов. И бешеных немало. Достоевский прав
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 02:00
    Ведущие все правильно говорят
    +0−1
    Гость16 Мар 2024 в 01:27
    Как-то неприятно удивляет зацикленность ведущих на гомо теме. Их интересы и пристрастия с либеральной точки зрения конечно достойны уважения, но мне, гетеросексуалу, неинтересны.
    +2−0
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