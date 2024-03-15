В эфирах российского телевидения на этой неделе много времени уделили интервью Владимира Путина, которое он дал главе МИА «Сегодня» Дмитрию Киселеву. Эксперты НТВ, Первого канала и «
Концентрированный обзор национальных телешоу 15 марта публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Благодаря сегодняшнему выпуску вы узнаете:
- почему разорванная на куски западная пропаганда бьется в истерике;
- зачем противник будет делать всё возможное, чтобы сорвать президентские выборы;
- что Владимир Зеленский — действительно наркоман, а Эммануэль Макрон — галльский петух.
Бонусом — информация о том, какая пора настала и что именно должны узнать жители Польши.