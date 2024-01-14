Доброволец из Ленинградской области погиб на СВО

Власти Сланцевского района Ленинградской области сообщили о гибели местного жителя в ходе специальной военной операции.



Как пишет 14 января 47news, в понедельник, 15 января, на кладбище поселка Сосновка простятся с жителем Сланцев 49-летним Алексеем Дудичем. Он в августе 2023 года вступил в ряды Вооруженных сил в качестве добровольца и отправился на СВО, а скончался 18 декабря.



Алексей Дудич окончил школу в Сланцах и работал на местных предприятиях. Соболезнования его родным и близким выразили чиновники районной администрации, сообщила глава администрации Марина Чистова.

