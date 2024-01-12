В Александринском театре отменили спектакли «Один восемь восемь один» по Акунину

В Александринском театре, вслед за другими театрами страны, отменены показы спектаклей «Один восемь восемь один» в постановке Валерия Фокина по пьесе Бориса Акунина*. Ранее эта постановка шла в театре без имени драматурга.



Очередная серия спектаклей должна была состояться на основной сцене театра 12–14 января. Один из читателей «Фонтанки» рассказал, что еще утром получил уведомление, напоминающее о предстоящем вечернем показе, однако днем пришло сообщение об отмене. Аналогичную информацию опубликовал в своем телеграм-канале депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, чья помощница собиралась в театр.

