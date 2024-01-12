    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -16

    0 м/с, штиль

    761мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.78eur97.54

    Театры

    В Александринском театре отменили спектакли «Один восемь восемь один» по Акунину

    1357
    12 комментариев

    В Александринском театре, вслед за другими театрами страны, отменены показы спектаклей «Один восемь восемь один» в постановке Валерия Фокина по пьесе Бориса Акунина*. Ранее эта постановка шла в театре без имени драматурга.

    Очередная серия спектаклей должна была состояться на основной сцене театра 12–14 января. Один из читателей «Фонтанки» рассказал, что еще утром получил уведомление, напоминающее о предстоящем вечернем показе, однако днем пришло сообщение об отмене. Аналогичную информацию опубликовал в своем телеграм-канале депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, чья помощница собиралась в театр.

    «Можно только догадываться о причинах отмены прекрасного спектакля, — рассудил депутат. — Скорее всего, это связано с включением автора, по чьей пьесе поставлен спектакль, в известный список «террористов и экстремистов», составляемый Росфинмониторингом».

    В самом Александринском театре на вопросы «Фонтанки» не ответили.

    Напомним, ранее спектакли по Акунину заменили в своей репертуарной сетке московский Российский академический молодежный театр и Губернский театр. Все театры, где шли спектакли по пьесам Акунина, получили запросы из Следственного комитета. Издательство АСТ, сеть книжных «Читай-город — Буквоед», а также интернет-площадки приостановили распространение книг писателя, а в издательство «Захаров», где печатали его книги, пришли с обыском.

    Ранее проверить Акунина на терроризм и экстремизм призвал глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Это произошло после того, как пранкеры Вован и Лексус выложили в интернет фрагменты телефонных разговоров, которые якобы ими велись с Акуниным под именами президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко.

    *Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

    По теме

    Александринский театрТеатрАкунин
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close