В Александринском театре отменили спектакли «Один восемь восемь один» по Акунину

В Александринском театре, вслед за другими театрами страны, отменены показы спектаклей «Один восемь восемь один» в постановке Валерия Фокина по пьесе Бориса Акунина*. Ранее эта постановка шла в театре без имени драматурга.
Очередная серия спектаклей должна была состояться на основной сцене театра 12–14 января. Один из читателей «Фонтанки» рассказал, что еще утром получил уведомление, напоминающее о предстоящем вечернем показе, однако днем пришло сообщение об отмене. Аналогичную информацию опубликовал в своем телеграм-канале депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, чья помощница собиралась в театр.
«Можно только догадываться о причинах отмены прекрасного спектакля, — рассудил депутат. — Скорее всего, это связано с включением автора, по чьей пьесе поставлен спектакль, в известный список «террористов и экстремистов», составляемый Росфинмониторингом».
В самом Александринском театре на вопросы «Фонтанки» не ответили.
Напомним, ранее спектакли по Акунину заменили в своей репертуарной сетке московский Российский академический молодежный театр и Губернский театр. Все театры, где шли спектакли по пьесам Акунина, получили запросы из Следственного комитета. Издательство АСТ, сеть книжных «Читай-город — Буквоед», а также интернет-площадки приостановили распространение книг писателя, а в издательство «Захаров», где печатали его книги, пришли с обыском.
Ранее проверить Акунина на терроризм и экстремизм призвал глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Это произошло после того, как пранкеры Вован и Лексус выложили в интернет фрагменты телефонных разговоров, которые якобы ими велись с Акуниным под именами президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко.
*Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.