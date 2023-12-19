В издательстве, выпускающем книги Бориса Акунина, проходят обыски

Издательство «Захаров», где печатают в том числе книги писателя Бориса Акунина (внесён в перечень террористов и экстремистов), проходят следственные действия. Об этом 19 декабря сообщили в организации.



«В издательство «Захаров» пришли из Следственного комитета с обыском. Пока ничего не понятно», — говорится в официальном телеграм-канале «Захарова».



Накануне писателя внесли в реестр террористов и экстремистов. Его имя появилось в списке Росфинмониторинга. На прошлой неделе издательство АСТ и книжные «Читай-город — Буквоед» уже перестали продавать книги Акунина. Решение объяснили публичными заявлениями автора. Имеется в виду опубликованный разговор писателя с пранкерами Вованом и Лексусом.

