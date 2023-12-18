Театры, где идут пьесы Акунина*, получили запрос от Следственного комитета

Театры, в которых идут спектакли по произведениям Бориса Акунина, получили запрос из Следственного комитета, подтвердили «Фонтанке» 18 декабря информацию телеграм-каналов в Александринском театре. Речь идет о договорах о сотрудничестве с писателем, количестве спектаклей по его пьесам, авторских отчислениях — с 2014 года.



«Театр готовит ответ», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе, уточнив, что письмо из СК было получено администрацией 15 декабря.



Александринский театр — не единственный театр в России, где ставились спектакли по пьесам Бориса Акунина. Причем его имя уже давно было снято с афиш — в минкульте соответствующее пожелание к театрам объяснили общественным запросом.

