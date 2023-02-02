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    Борис Акунин рассказал о новом требовании убрать его имя с театральных афиш

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    Еще один театр встал перед дилеммой — снимать имя писателя Бориса Акунина с афиш или снимать спектакль по его книге. Об этом рассказал сам писатель в соцсетях 1 февраля. РБК 2 февраля сообщает о направлении запроса в Генпрокуратуру.

    «Сегодня позвонили из еще одного театра, где идет постановка по моей книжке. Прокуратура настоятельно рекомендует снять имя автора, иначе будут неприятности. Что делать, спрашивает меня бедный театр: снимать имя или закрывать спектакль», — пишет Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили).

    Он посоветовал театру убрать его имя, чтобы сохранить спектакль, а безымянные афиши назвал «отличными агитлистовками» и «будущим объектом коллекционирования».

    «Ну и лестно, конечно, превращаться в того, чье имя называть нельзя, лорда You-Know-Who», — добавил писатель.

    Лордом You-Know-Who («Сами-знаете-кто») в книгах о «Гарри Поттере» называли главного злодея Лорда Воландеморта. По словам одного из героев Чхартишвили, японское слово «акунин» означает «негодяя, злодея» исполинских масштабов, то есть выдающуюся личность, стоящую на стороне зла.

    В октябре имя Акунина убрали со своих афиш Александринский театр в Санкт-Петербурге и Росcийский академический молодежный театр в Москве. Чхартишвили сообщил, что это было требование Минкультуры, и он сам разрешил театральному руководству поступать так, как будет лучше. Он добавил, что, поскольку живёт в Великобритании, денег за постановки не получает из-за санкций.

    «Мне российские зрители тоже дороги. Именно поэтому я не требую, чтобы мои безымянные спектакли сняли из репертуара. Пока их окончательно не запретят, пусть идут. Даже бесплатно», — сказал писатель.

    В Министерстве культуры уже комментировали наблюдения постановщиков и авторов, чьи имена были убраны с афиш, объяснив это «запросом общества».

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