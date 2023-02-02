Борис Акунин рассказал о новом требовании убрать его имя с театральных афиш

Еще один театр встал перед дилеммой — снимать имя писателя Бориса Акунина с афиш или снимать спектакль по его книге. Об этом рассказал сам писатель в соцсетях 1 февраля. РБК 2 февраля сообщает о направлении запроса в Генпрокуратуру.



«Сегодня позвонили из еще одного театра, где идет постановка по моей книжке. Прокуратура настоятельно рекомендует снять имя автора, иначе будут неприятности. Что делать, спрашивает меня бедный театр: снимать имя или закрывать спектакль», — пишет Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили).



Он посоветовал театру убрать его имя, чтобы сохранить спектакль, а безымянные афиши назвал «отличными агитлистовками» и «будущим объектом коллекционирования».

