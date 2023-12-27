РАМТ снимает спектакли по Акунину «в связи с общественным резонансом»

Российский академический молодежный театр (РАМТ), расположенный в Москве, заменил показы спектаклей «Эраст Фандорин» 26 января и «Инь и Ян. Черная версия» 3 января на другие. Информация об этом появилась накануне на сайте театра.



При этом в беседе с «Интерфаксом» представитель театра пояснил, что решение об этом принято «в связи с общественным резонансом, вызванным последними высказываниями писателя».



Ранее спектакли Акунина, запланированные до конца марта, убрал из репертуара Московский губернский театр под руководством Сергея Безрукова. Книги Акунина убрали из онлайн-сервисов книг и из ассортимента книжных магазинов

