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    РАМТ снимает спектакли по Акунину «в связи с общественным резонансом»

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    Российский академический молодежный театр (РАМТ), расположенный в Москве, заменил показы спектаклей «Эраст Фандорин» 26 января и «Инь и Ян. Черная версия» 3 января на другие. Информация об этом появилась накануне на сайте театра.

    При этом в беседе с «Интерфаксом» представитель театра пояснил, что решение об этом принято «в связи с общественным резонансом, вызванным последними высказываниями писателя».

    Ранее спектакли Акунина, запланированные до конца марта, убрал из репертуара Московский губернский театр под руководством Сергея Безрукова. Книги Акунина убрали из онлайн-сервисов книг и из ассортимента книжных магазинов

    В издательство «Захаров», где печатали в том числе книги писателя Бориса Акунина, пришли из Следственного комитета, а издательство АСТ приостановило выпуск и отгрузку книг «до прояснения ситуации».

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