«Хотелось бы больше». АВТОВАЗ рассказал о планах на 2024 год

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Поделиться Поделиться





Минувший 2023 год для АВТОВАЗа был непростым: из 17 экспортных направлений осталось лишь 8, а попадание в санкционный список США грозило обрушить производство. Тем не менее автогиганту удалось выпустить 374 тысячи машин, отклонившись от первоначального плана всего на 6,5%, и сохранить, как отметил президент компании Максим Соколов, деятельность компании «с финансовой точки зрения стабильной и прибыльной». Планка на этот год выше — 500 тысяч автомобилей. О том, как компания намерена ее взять, АВТОВАЗ рассказал на пресс-конференции 11 января в Москве. Всё сказанное зафиксировал корреспондент «Фонтанки».



Одна машина за 26 секунд

Заявляя о планах выпустить в 2023 году не менее 400 тысяч автомобилей, АВТОВАЗ отталкивался от вполне реальных цифр — в досанкционный 2021-й год с конвейера автогиганта сошла 431 тысяча. На фоне выхода Renault из концерна, длительного простоя производственных мощностей и всего 220 тысяч выпущенных в 2022-м году автомобилей заявление выглядело более чем амбициозным. Когда же в сентябре попадание АВТОВАЗа в очередной санкционный список США привело к блокировке его платежей как в дружественных, так и недружественных странах, и иностранные поставщики стали массово отказываться от сотрудничества, стало понятно, что реализовать задуманное станет сложнее: на заводе заявили, что выпуск машин от заявленных 400 тысяч придется снизить. Но лишь на 10%.



— Мы всегда видели перед собой [санкционный] риск. Санкции стали прямым ударом по корпусу, достаточно ощутимым, но тем не менее не сбили нас с уверенного курса движения вперед. Это даже не снизило скорости и производительности наших трех конвейерных линий, которые уже в сентябре работали на полную мощность, выпуская одну машину за 26 секунд. С такой максимальной скоростью мы работаем и сейчас, — рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов на пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2023 года.



За минувший год АВТОВАЗ увеличил команду до 34,5 человека, сумел локализовать и заместить 1200 деталей.

— Большое количество деталей было релоцировано, то есть выведено в безопасную для производства зону. Хотя сентябрьский удар, что называется, выстрел по нам, усилил риск вторичных санкций, и нам пришлось во многом повторно заниматься локализацией продуктов, которые, как нам казалось, находятся в безопасных дестинациях, — поделился Максим Соколов.



Стабильные показатели

По итогу 2023 года концерн произвел 374 тысячи автомобилей, отклонившись от заявленного плана всего на 6,5%. Показатели на тольяттинской площадке, как рассказали в компании, стали рекордными за последние 10 лет. Рекордными стали и продажи: за 2023 год автогигант реализовал 352 тысячи автомобилей, что относительно провального 2022-го больше на 87%. До 35% увеличилась и доля LADA на рынке, за год было продано 352 тысячи автомобилей, хотя до начала СВО в 2022-м АВТОВАЗ замахивался лишь на 27,9%.



В денежном же эквиваленте стремиться еще есть куда.

— Если брать рынок в денежном выражении, то доля сильно не впечатляет. Она остается в пределах 10–11%, — сказал Максим Соколов.

Сейчас концерн выпускает и продает 16 модификаций, возобновил производство 16-клапанных двигателей, все модели перевел на стандарт Евро-5.

Как отметил президент концерна, за минувший год автогигант обеспечил не только стабильную производственную деятельность, но и финансовые показатели.

— Я понимаю, что вас интересуют цифры, но раскрывать отчетность нам не позволяет наше законодательство. Вы можете полностью доверять моим словам о том, что работа АВТОВАЗа с финансовой точки зрения была стабильной и прибыльной, — сказал Максим Соколов.



Для понимания масштабов финансовых результатов обратимся к данным по выручке, озвученным главой АВТОВАЗа в начале прошлого года: по итогам 2022-го компания получила чистую прибыль на уровне 1,6 млрд руб.

Основные приоритеты

В 2024 году АВТОВАЗ планирует увеличить выпуск автомобилей до 500 тысяч штук. Продуктовую линейку в первую очередь пополнит LADA Aura, которую продемонстрировали в июне минувшего года на экономическом форуме и которой прочили большое будущее в среде чиновников. Автомобиль С-класса сконструирован на базе «высоколокализованной и технологически суверенной» платформы Vesta, полноценный старт производства Aura ожидается уже в этом году.



В списке новых моделей и Lada Vesta с силовым агрегатом 1,8 и автоматической коробкой передач, которая должна появиться уже весной этого года, и Lada Vesta с системой электронного контроля устойчивости (ESP).

Кроме того, на автомобилях семейства Niva появится двигатель 1,8. Останется на конвейере Niva Legend, в модельном ряде сохранятся Lada e-Largus и Largus CNG.

Появится на АВТОВАЗе и новый бренд, как отметил вице-президент компании Дмитрий Костромин, «за счет лицензионных» автомобилей. Пока подробности проекта компания держит в секрете, но уже известно, что он будет представлен в компактном и среднеразмерном сегментах C и D non-SUV и SUV (не кроссовер и кроссовер), и машины будут собирать на базе иностранных комплектующих.

Запланирована на 2024 год и финальная подготовка к запуску новой модели Lada Iskra, которая заменит Lada Granta.



Одной из новинок прошлого года обещал стать кроссовер LADA X-Cross 5, старт сборки которого на петербургской площадке компания анонсировала в июне прошлого года. Автомобиль представлял собой перелицованный кроссовер Bestune T77 китайского концерна FAW, однако в полную силу производство не заработало, а сошедшие с конвейера автомобили разошлись по корпоративным клиентам. Еще в ноябре президент АВТОВАЗа говорил, что надеется сохранить партнерство с китайским автопромом, однако об итогах переговорного процесса пока ничего не известно.

Тем не менее производственные мощности бывшего завода Nissan в Петербурге в 2024 году все же будут задействованы.

— Облик автомобиля Iskra и тех автомобилей, которые будут собираться на петербургской площадке, мы презентуем в самое ближайшее время, — пообещал Максим Соколов.



Хотелось бы больше



Что касается экспорта, год был непростым, отметил Дмитрий Костромин: из 17 стран, с кем концерн сотрудничал в 2022 году и куда поставил 17,2 тысячи автомобилей, остались лишь Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Южная Осетия.

— Текущих стран, с которыми мы работали, было восемь. На этих территориях мы продали конечным покупателям 6,5 тысячи автомобилей. Хотелось бы больше, — отметил он.



В этом году автопроизводитель, по словам Костромина, намерен поставить на экспорт 20–25 тысяч автомобилей и сосредоточиться на Белоруссии, Азербайджане, Иране и Африке, перезапустить производство в Египте, Казахстане и Пакистане.

— Мы очень ждем, что эти страны начнут с нами более активно сотрудничать. Ну а остальные — для развития общего экспортного направления, — резюмировал Дмитрий Костромин.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

