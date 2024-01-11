На сделанных в Петербурге LADA X-cross директор АВТОВАЗа ездит по Тoльятти

Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов рассказал о судьбе автомобилей LADA X-cross, производство которых запустили на площадке концерна в Петербурге в июне 2023 года. Он сообщил об этом 1
«Судьба выпущенных LADA X-cross достойная — они разошлись по корпоративным клиентам, я парочку взял себе, передвигаюсь по Тольятти», — поделился Максим Соколов.
О том, в каком режиме работает площадка завода в Петербурге сейчас, президент АВТОВАЗа ответил уклончиво. «На вопросы по заводу АВТОВАЗа в Петербурге мы договорились, что будет отвечать директор площадки. Так требует обстановка», — отметил Максим Соколов.
Производство LADA X-cross в Петербурге на бывшем заводе Nissan стартовало
Старт продаж LADA X-cross сначала был анонсирован на сентябрь, затем сроки перенесли на конец года, но в продажу автомобиль так и не поступил.