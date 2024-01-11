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    На сделанных в Петербурге LADA X-cross директор АВТОВАЗа ездит по Тoльятти

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    Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов рассказал о судьбе автомобилей LADA X-cross, производство которых запустили на площадке концерна в Петербурге в июне 2023 года. Он сообщил об этом 11 января на пресс-конференции АВТОВАЗа по итогам минувшего года.

    «Судьба выпущенных LADA X-cross достойная — они разошлись по корпоративным клиентам, я парочку взял себе, передвигаюсь по Тольятти», — поделился Максим Соколов.

    О том, в каком режиме работает площадка завода в Петербурге сейчас, президент АВТОВАЗа ответил уклончиво. «На вопросы по заводу АВТОВАЗа в Петербурге мы договорились, что будет отвечать директор площадки. Так требует обстановка», — отметил Максим Соколов.

    Производство LADA X-cross в Петербурге на бывшем заводе Nissan стартовало 17 июня 2023 года. На торжественном открытии площадки сообщалось, что с конвейера выйдут до конца года до 10 тысяч автомобилей, собранных из машинокомплектов восточных партнеров, в следующем году производство анонсировали в пределах 30 тысяч штук и до 50 тысяч — в 2025 году.

    Старт продаж LADA X-cross сначала был анонсирован на сентябрь, затем сроки перенесли на конец года, но в продажу автомобиль так и не поступил.

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    АВТОВАЗ
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