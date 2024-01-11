Минздрав: после атаки ВСУ на Белгород в тяжелом состоянии находятся 8 эвакуированных в Москву

Состояние 8 из 25 пострадавших при атаке на Белгород со стороны ВСУ 30 декабря и доставленных в Москву оценивается как тяжелое. Об этом в четверг, 11 января, рассказал замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, передает ТАСС.

«На сегодняшний день из 25 человек 8 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии», — цитирует Камкина пресс-служба Минздрава РФ.

По его словам, пациенты идут на поправку, состояние пострадавших стабилизировано, угрозы для жизни нет.

