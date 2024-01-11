Минздрав: после атаки ВСУ на Белгород в тяжелом состоянии находятся 8 эвакуированных в Москву

Состояние 8 из 25 пострадавших при атаке на Белгород со стороны ВСУ 30 декабря и доставленных в Москву оценивается как тяжелое. Об этом в четверг, 11 января, рассказал замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, передает ТАСС.
«На сегодняшний день из 25 человек 8 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии», — цитирует Камкина пресс-служба Минздрава РФ.
По его словам, пациенты идут на поправку, состояние пострадавших стабилизировано, угрозы для жизни нет.
Днем 30 декабря губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Украина обстреляла центр Белгорода. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей. Еще 109 человек пострадали. По данным Минобороны, российские средства ПВО 29 декабря уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией области, 2 января Вооруженные силы Украины выпустили по административному центру региона ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» и 24 ракеты РСЗО «Ольха». Обстрелы продолжались 3, 4 и 8-го числа. После вчерашнего трое человек остаются в реанимации.
Ранее Вячеслав Гладков заявил, что до конца января все сотрудники органов госвласти и бюджетных учреждений Белгорода должны будут пройти курсы оказания первой доврачебной помощи.