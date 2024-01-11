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    Выборгское шоссе ограничат у проспекта Просвещения до середины марта

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    Работы на инженерных и теплосетях до весны изменят схему движения в трех районах Петербурга: Адмиралтейском, Выборгском и Красногвардейском. Ограничения начнут действовать 13 января, сообщает 11 января пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    До 2 марта закрывается движение транспорта по четной стороне набережной Пряжки на участке от Матисова переулка до улицы Александра Блока. Там будут реконструировать инженерные сети. Объехать участок можно будет по улице Александра Блока и Матисову переулку.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 18 марта для прокладки инженерных сетей ограничат проезд по Выборгскому шоссе возле проспекта Просвещения.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 31 марта перекроют движение по улице Помяловского от Малоохтинского проспекта до Новочеркасского проспекта. Там будут прокладывать теплосеть. Объехать перекрытие можно будет по Новочеркасскому проспекту, Республиканской улице и Малоохтинскому проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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